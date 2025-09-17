Мастер времени: кто заводит часы Эрмитажа в Петербурге

В Зимнем дворце, среди величественных залов Эрмитажа, работает человек, который разговаривает с историей — через тиканье винтажных механизмов.
Это Михаил Гурьев, заведующий Лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа, настоящий волшебник времени Санкт-Петербурга.
Мастер в службе истории
Михаил Петрович родился в Ленинграде в 1954 году. С 1994 года он преданно трудится в Эрмитаже, а с 1997 года возглавляет специальную лабораторию реставрации часов и музыкальных механизмов.
Он является лауреатом Государственной премии РФ (2010) за выдающийся вклад в сохранение уникальных музейных часов.
Возрождение механизмов
Гурьев исполняет невероятное — он возвращает к жизни удивительные экспонаты Эрмитажа: от башенных часов Зимнего дворца до музыкальных механизмов XVIII–XIX веков, включая автоматические часы-бюро, механический глобус Ивана Грозного и прочие технические шедевры.
Часы-легенда "Павлин"
Главное волшебство — автоматические часы "Павлин", выполненные в Лондоне в 1770-е годы, изготовленные Джеймсом Коксом и Фредериком Юри.
Эти часы, помещённые в сказочный экспонат с позолоченными бронзовыми фигурками и стрекозообразной секундной стрелкой, — один из немногих крупных автоматов XVIII века, дошедших до нас без изменений.
Их заводят каждую пятницу в 19:00 — и они оживают. Михаил Гурьев — хранитель этого дива времени.
Как работает сердце времени
Для таких реставраций требуется не только инженерная точность, но и понимание истории техники. Гурьев прошёл обучение в Великобритании и каждый день оживляет сложнейшие механические ансамбли: музыкальные шкатулки, органные механизмы, башенные часы — все они снова начинают звучать и тикать, словно музыка из прошлого.
Сегодня Михаил Гурьев — хранитель петербургских минут и секунд, человек, благодаря которому Эрмитаж не теряет дыхание времени.