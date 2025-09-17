Переулок «Кривое Колено»: как самый извилистый путь в Петербурге получил своё анатомическое название

Улицы города рассказывают о прошлом через имена, и этот переулок хранит в себе сразу несколько историй.

Любанский переулок — небольшой, но любопытный фрагмент Петроградской стороны. Его история известна не только архитектурой, но и чередой названий, которые наглядно показывают, как менялся Петербург от XVIII века до наших дней.

История названий: путь в нескольких изгибах

"Кривое Колено" (1798–начало XIX века) — одно из самых живописных названий Петербурга: переулок получил его именно за небольшой изгиб в плане.

"Грязный переулок" (1828) — возможно, такое название связано с условиями дорожного покрытия или городского быта того времени.

"Малый Никольский переулок" (с 1849 года) — дан по приделу Николая Чудотворца в близлежащем Князь-Владимирском соборе.

"Любанская улица" (с 16 апреля 1887 года) — дано по дачному посёлку Любань в Петербургской губернии, как часть топонимической традиции улиц, названных по населенным пунктам региона.

«Любанский переулок» (с 1929 года) — современное, официальное название, укоренившееся в городском ландшафте.

Современность и память

Сегодня Любанский переулок — спокойная улица Петроградской стороны, где нет серий зданий, но сохранено обаяние старого района. А сквер Виктора Цоя, расположенный у пересечения с Зверинской, привносит сюда культурную живость и добавляет переулку ещё один слой памяти — уже музыкальной.