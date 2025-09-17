Городовой / Город / Метро в Петербурге: новый перенос на коричневой ветке или очередная бюрократия
Метро в Петербурге: новый перенос на коричневой ветке или очередная бюрократия

Опубликовано: 17 сентября 2025 17:02
Метро
Метро в Петербурге: новый перенос на коричневой ветке или очередная бюрократия
globallookpress/ Anton Belitsky

Власти уверяют, что продление разрешения на строительство — это бюрократическая формальность, а не признак очередной отсрочки.

Все лето СМИ трубили о том, что в 2025 году ожидается «техническое открытие» станции «Юго-Западная».

Хотя ранее планировалось еще осенью 2024 года, но сроки сдвигались, пишет МК.

Разрешение на стройку первого участка коричневой ветки метро от «Юго-Западной» до «Путиловской» в Санкт-Петербурге продлили до конца 2026 года.

При этом власти и эксперты уверяют, что это чистая формальность и никакого значительного сдвига в сроках открытия станций не будет, пишет ДП.

Почему разрешение продлили

Продление связано с изменением кадастровых номеров участков, а не с реальными проблемами на стройке, пишет КП.

Практически это значит, что станциям «Юго-Западная» и «Путиловская» разрешено строиться на бумаге дольше, однако ввод в эксплуатацию планируют все равно до конца 2025 года.

Почему это важно для пассажиров

Когда новые станции заработают, они обеспечат удобное сообщение между западной частью Красносельского района и центром города.

С «Юго-Западной» можно будет доехать до «Путиловской» и пересесть на другие ветки метро. Это значительно улучшит транспортную доступность района и разгрузит существующие линии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
