Метро в Петербурге: новый перенос на коричневой ветке или очередная бюрократия

Все лето СМИ трубили о том, что в 2025 году ожидается «техническое открытие» станции «Юго-Западная».
Хотя ранее планировалось еще осенью 2024 года, но сроки сдвигались, пишет МК.
Разрешение на стройку первого участка коричневой ветки метро от «Юго-Западной» до «Путиловской» в Санкт-Петербурге продлили до конца 2026 года.
При этом власти и эксперты уверяют, что это чистая формальность и никакого значительного сдвига в сроках открытия станций не будет, пишет ДП.
Почему разрешение продлили
Продление связано с изменением кадастровых номеров участков, а не с реальными проблемами на стройке, пишет КП.
Практически это значит, что станциям «Юго-Западная» и «Путиловская» разрешено строиться на бумаге дольше, однако ввод в эксплуатацию планируют все равно до конца 2025 года.
Почему это важно для пассажиров
Когда новые станции заработают, они обеспечат удобное сообщение между западной частью Красносельского района и центром города.
С «Юго-Западной» можно будет доехать до «Путиловской» и пересесть на другие ветки метро. Это значительно улучшит транспортную доступность района и разгрузит существующие линии.