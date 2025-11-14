Городовой / Город / Карманная карта Петербурга: где и на чем экономить, живя наедине с городом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До старта осталось немного: когда жители Ленобласти опробуют новый поезд до Ивангорода Город
Сидеть негде и робот за 2,7 млн красуется: видео из российского аэропорта взбесило пассажиров Город
Пулково на «второй круг»: в 2027 году может начаться строительство второй очереди Город
«-ов» или «-ин»: что на самом деле отличает русские фамилии Общество
Летний сад стал зимней столовой: петербургские школьники сделали кормушки для птиц Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Карманная карта Петербурга: где и на чем экономить, живя наедине с городом

Опубликовано: 14 ноября 2025 11:00
жизнь в Петербурге
Карманная карта Петербурга: где и на чем экономить, живя наедине с городом
globallookpress/Maksim Konstantinov

Реальные расходы одинокого петербуржца.

Петербург — город, который манит своей красотой, белыми ночами и романтикой. Но для тех, кто решает покорить его в одиночку, за туристическими открытками скрывается суровая реальность.

Выживание в Северной столице без поддержки может превратиться в настоящий финансовый квест.

Аренда — главное испытание для бюджета

Основной удар по кошельку одинокого жителя Петербурга наносит аренда жилья. Цены варьируются в зависимости от района и состояния квартиры.

В самом центре города, Адмиралтейском и Центральном районах, за однокомнатную квартиру придется отдать в среднем от 30 до 60 тысяч рублей.

Здесь можно найти как старые дома, так и более современные, но «в новостройках бюджет сильно возрастает».

Петроградская и Васильевский остров предлагают более доступные варианты — 30–35 тысяч рублей. Эти районы популярны среди молодых специалистов, хотя «жильё здесь часто уступает в комфорте».

Для тех, кто ищет бюджетные решения, спальные районы — Кировский, Московский, Красногвардейский — предлагают квартиры за 20–35 тысяч рублей.

Однако, стоит помнить о «транспортных расходах», которые в таких случаях значительно возрастают. Аренда, по оценкам, «почти 50% ежемесячных затрат для многих одиноких жителей».

Еда: баланс между вкусом и экономией

Продуктовая корзина для одинокого петербуржца обойдется минимум в 8–12 тысяч рублей в месяц. Основу рациона составляют овощи и крупы, купленные в бюджетных магазинах.

«Частые перекусы и походы в кафе могут поднять эту сумму до 15–20 тысяч».

Некоторые находят выход в оптовых закупках, например, на Сенном рынке. Для гурманов, любящих рестораны, «стоит быть готовыми к дополнительным тратам».

Транспорт: от проездного до такси

Транспортная система Петербурга развита хорошо, но и здесь расходы могут оказаться существенными. Месячный проездной на метро и наземный транспорт стоит около 2000 рублей.

Такси — удобный, но дорогой вариант; «в среднем одна поездка по городу — 200–400 рублей». Для экономных и активных горожан альтернативой станут велосипед или электросамокат.

Особенно важны транспортные расходы для тех, кто выбрал жилье в спальных районах.

Неожиданные расходы: подводные камни быта

«Вот где подстерегает настоящий сюрприз», — так можно описать категорию непредвиденных трат.

Коммунальные платежи, особенно в старом фонде, могут достигать 7000 рублей и выше. Мелкий ремонт, бытовая химия, связь и интернет (500–1500 рублей) — все это также ложится на плечи одинокого жителя.

Расходы на здоровье и лекарства «непредсказуемы, но важно иметь небольшой запас». На развлечения и досуг стоит заложить еще 2000–3000 рублей.

В совокупности эти «неожиданные» расходы могут легко составить 10–15 тысяч рублей.

Итоговые ориентировочные месячные расходы (минимум — максимум), ₽

  • В центре: от 52 500 до 91 000

  • На Петроградке/Васильевском: от 47 500 до 68 500

  • В спальных районах: от 42 500 до 65 500

Категория расходов Стоимость, ₽ Комментарии
Аренда (1-комната)
— Центр (Адмиралтейский, Центральный) 30 000 — 60 000 Включает старый фонд и новостройки, последние дороже
— Петроградская, Васильевский остров﻿ 30 000 — 35 000 Более доступные варианты, часто менее комфортные
— Спальные районы (Кировский, Московский, Красногвардейский) 20 000 — 35 000 Бюджетный вариант, но с увеличенными транспортными расходами
Еда (продукты минимум) 8 000 — 12 000 Основной рацион — овощи, крупы из сетевых магазинов
Еда (средний уровень, кафе) 15 000 — 20 000 Включены частые перекусы и походы в кафе
Транспорт (проездной) ~2 000 На метро и наземный транспорт
Такси (при регулярном использовании) 2 000 — 6 000 Одна поездка — 200–400 ₽, зависит от частоты поездок
Альтернативы транспорту Велосипед, электросамокат — для экономии и мобильности
Коммунальные услуги 7 000 и выше Особенно высокие платежи в старом жилфонде
Связь и интернет 500 — 1 500 Мобильная связь и домашний интернет
Мелкий ремонт и бытовая химия 1 000 — 2 000 Замена лампочек, моющие средства
Здоровье и лекарства 1 000 — 3 000 Непредсказуемые расходы, рекомендуется иметь запас
Развлечения и досуг 2 000 — 3 000 Походы в кино, кафе, культурные мероприятия

Советы для выживания в большом городе

Чтобы облегчить финансовое бремя, одиноким жителям Петербурга рекомендуется:

  • «Планировать бюджет заранее и учитывать неожиданные траты».
  • Рассмотреть вариант совместной аренды жилья с соседом — это «позволит существенно снизить аренду и коммуналку».
  • Активно пользоваться скидками и акциями в магазинах — «мелочь, но она складывается в ощутимую экономию».
  • «Изучать маршруты транспорта», чтобы экономить время и деньги.
  • «Не забывать про здоровье» — профилактика часто обходится дешевле лечения.

Жизнь в одиночку в Петербурге — это постоянный баланс. Но, зная реальную картину расходов и вооружившись практическими советами, можно сделать проживание в северной столице более комфортным и предсказуемым.

Цены актуальны на момент публикации.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью