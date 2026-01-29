Городовой / Полезное / Вместо долмы и драников — картофельный салат: я добавил этот маринад и получил хит, который все просят повторить
Вместо долмы и драников — картофельный салат: я добавил этот маринад и получил хит, который все просят повторить

Опубликовано: 29 января 2026 13:00
 Проверено редакцией
картофельный салат
Вместо долмы и драников — картофельный салат: я добавил этот маринад и получил хит, который все просят повторить
Городовой ру

Дачное лето в Подмосковье запомнилось не только дружеским застольем, но и гастрономическим открытием.

На вечеринке, где были представлены традиционные блюда разных кухонь — от долмы и сациви, привезенных грузинскими друзьями, до драников от знакомых белорусов и пирожков от москвичей — появился совершенно новый акцент.

Участник застолья, выходец с Дальнего Востока, привез свой фирменный жареный папоротник и салат с фунчозой.

Встреча с новым вкусом

Среди гостей присутствовала семейная чета из США, представившая гостям блюдо, кардинально отличавшееся от привычного меню — маринованный картофельный салат. Это блюдо мгновенно произвело фурор.

“Тогда я его попробовал первый раз и влюбился в этот вкус!” — это стало началом долгой кулинарной традиции.

С тех пор этот рецепт занимает почетное место на столе, особенно часто он появляется в летний сезон, когда молодой картофель достигает своего пика. Американские кулинарные традиции, привнесенные в Подмосковье, прочно обосновались в домашнем меню.

Рецепт маринованного картофельного салата: инструкция к успеху

Представляется рецепт, который неизменно вызывает удивление у гостей, несмотря на кажущуюся простоту. Основа успеха кроется в технологии приготовления и маринаде, который придает картофелю неповторимую пикантность.

Ингредиенты для основы:

  • Красный картофель среднего размера — 1,5 кг;
  • Красный лук — 1 средняя луковица, мелко нарезанного;
  • Сваренные вкрутую яйца — 4 шт., очищенных и нарезанных;
  • Свежие листья петрушки — небольшой пучок, нарезанные мелко.

Ингредиенты для маринада и заправки:

  • Белый уксус 6% — 1/3 стакана (примерно 80 мл.);
  • Соль — 1,5 чайной ложки, плюс еще по вкусу;
  • Свежемолотый черный перец — 1/2 чайной ложки, плюс еще по вкусу;
  • Растительное масло — 1/3 стакана (примерно 80 мл.);
  • Майонез «Провансаль» — 1 упаковка (200 грамм).

Секреты многослойной сборки и маринования

Приготовление картофеля: Картофель помещается в большую кастрюлю и заливается холодной водой так, чтобы она покрывала овощи примерно на 2,5 см. Доводится до кипения на сильном огне, затем огонь убавляется до среднего, и картофель варится до готовности — около 20 минут.

Вода сливается, и картофелю дают остыть 15 минут.

Создание лукового маринада: Тем временем, в небольшой миске смешивается красный лук с уксусом, солью и черным перцем. Эта смесь отставляется.

Сборка салата: Остывший картофель нарезается ломтиками толщиной 6 мм. Сборка производится слоями: примерно треть картофеля выкладывается на дно большой миски, поверх него — треть яиц и петрушки.

Затем в луковую смесь вмешивается масло, и треть этой заправки выкладывается на слой картофеля. Процесс повторяется еще дважды.

Финальный этап: маринование и подача

Ключевой момент, обеспечивающий фирменный вкус, — это время. Салат охлаждается под крышкой от 1 до 24 часов. Только после этого “Аккуратно добавьте майонез”. Приправляется солью и перцем по вкусу и подается.

Хранится этот шедевр под крышкой в холодильнике до 3 дней, становясь только вкуснее.

Примечания для гурманов: Для усовершенствования вкуса можно добавить 2 столовые ложки дижонской горчицы и горсть рубленой зелени вместе с майонезом.

А любителям сытных текстур рекомендуется внести измельченный жареный бекон и мелко нарезанный сельдерей.

Автор:
Ксения Пронина
Полезное
