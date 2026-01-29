Городовой / Город / 104 см снега и 20 тысяч кубов ежедневно: коммунальщики очистили Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Байкал, Валаам и олени: какие зимние направления лидируют у туристов Город
С этим цветком в доме будет тишина и покой: неприхотливее кактуса и женского счастья Полезное
На какой ветке находится станция Петроградская? Вопросы о Петербурге
В дорогущей обуви все равно холодно? Я нашел секретный ингредиент на кухне — теперь ноги не мерзнут, даже когда стоишь как истукан Полезное
ВСМ Москва-Петербург на старте стройки: снос нежилых объектов и сварка рельсов Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

104 см снега и 20 тысяч кубов ежедневно: коммунальщики очистили Петербург

Опубликовано: 29 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
104 см снега и 20 тысяч кубов ежедневно: коммунальщики очистили Петербург
104 см снега и 20 тысяч кубов ежедневно: коммунальщики очистили Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov

За зимний период общая высота снежного покрова в Петербурге достигла 104 см. Ежедневно погрузчики и самосвалы убирают с улиц и вывозят на переработку около 20 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Коммунальные службы очищают лотковые зоны дорог, где скопился снег, предназначенный для утилизации.

Такие работы выполнены на Санкт-Петербургском проспекте, Санкт-Петербургском шоссе, улице Связи, Михайловской улице, бульваре Разведчика, Ботанической улице и других магистралях.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью