104 см снега и 20 тысяч кубов ежедневно: коммунальщики очистили Петербург

За зимний период общая высота снежного покрова в Петербурге достигла 104 см. Ежедневно погрузчики и самосвалы убирают с улиц и вывозят на переработку около 20 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Коммунальные службы очищают лотковые зоны дорог, где скопился снег, предназначенный для утилизации.

Такие работы выполнены на Санкт-Петербургском проспекте, Санкт-Петербургском шоссе, улице Связи, Михайловской улице, бульваре Разведчика, Ботанической улице и других магистралях.

