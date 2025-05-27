Рукобитие, кошельки в огне и любовные привороты: вепсские свадебные традиции возрождаются в Ленинградской области

Что ждет молодоженов на самой необычной церемонии бракосочетания?

Молодоженам из Петербурга и Ленобласти стали доступны уникальные регистрации брака. Вепсский центр фольклора теперь предлагает свадьбы по древним обычаям, позволяя окунуться в мир древних традиций и обрядов, сохранившихся в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

От городской суеты к живой традиции

Вместо городской суеты — живая традиция. Вместо парадных залов — резное дерево и узорное шитье.

Вепсская свадьба — это не просто церемония, это погружение в атмосферу народных обычаев, имеющих глубокий смысл и символическое значение. Это возможность отпраздновать рождение новой семьи в окружении красоты природы и уважения к предкам.

Подать заявление можно в отделе ЗАГС Подпорожского района по адресу: город Подпорожье, проспект Ленина, дом 3 — и окунуться в мир вепсских традиций, которые удивят и порадуют.

Вепсская свадьба: сложные обряды с глубоким смыслом

Вепсские свадебные традиции — это сложный комплекс обрядов, имеющий глубокое символическое значение и выполняющий важную роль в жизни общины. Каждый этап, каждый ритуал имеет свою историю и призван благословить молодых на счастливую семейную жизнь.

Свадебные торжества начинались задолго до самой церемонии бракосочетания. Свататься шли вечером или ночью, соблюдая все необходимые обряды.

После сватовства проводили «рукобитие» в доме невесты, что символизировало заключение договора между семьями. Сваты надевали шубы, шапки и рукавицы, трижды ударяли друг друга по руке через стол в знак союза, скрепляя договор на веки вечные.

Свадьба была праздником всей деревни, иногда — целой округи. Жених и невеста прощались с прежней жизнью. Невеста оплакивала уход из родительского дома, а жених устраивал прощальную гулянку с друзьями.

В день свадьбы жених молился в церкви, посещал могилы родственников, получал благословение родителей. Это было важное духовное очищение и подготовка к новому этапу жизни.

Обряды и ритуалы: защита от нечистой силы

Перед венчанием жених и невеста шли к реке, кланялись ей, просили благословения на семейную жизнь, опускали в воду каравай. Этот обряд символизировал очищение и обращение к природным силам.

Гости встречали молодых, выстроившись в арку с цветами и букетами, произносили добрые пожелания. Для защиты от нечистой силы сжигали кошель, дружка бил кнутом крест-накрест по земле. Этот обряд — яркий пример языческих верований, переплетенных с христианскими традициями.

Молодоженам предлагали поделить каравай: у кого окажется большая половина, тот и хозяин в доме. Родители дарили «куклы-неразлучники» как оберег семейного счастья. Молодые входили в дом по одному половику, чтобы «идти рука об руку всю жизнь». Каждый жест, каждый предмет имел свой смысл и призван был обеспечить молодым долгую и счастливую семейную жизнь.

В день свадьбы невесту купали молоком, терли рыбой, на этом молоке пекли пироги, которыми кормили молодого после брачной ночи. Такие необычные обряды показывают веру в магическую силу природы и стремление укрепить семейные узы.