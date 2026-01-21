Когда белые ночи в Санкт-Петербурге?

Белые ночи в Санкт-Петербурге — это период, когда солнце практически не опускается за горизонт, и даже после захода сохраняется светлый сумеречный свет. Официально период белых ночей в Санкт-Петербурге длится с 11 июня по 2 июля. Пик приходится на 21–22 июня — день летнего солнцестояния, когда ночь становится самой короткой.

Некоторые источники расширяют временные рамки: начало белых ночей иногда относят к 25 мая, а окончание — к 16 июля. Неофициальный старт сезона иногда связывают с Днём основания города — 27 мая.

Почему это происходит?

Это явление связано с географическим положением города и особенностями движения Земли вокруг Солнца. Санкт-Петербург расположен на широте примерно 59,9 градуса. Хотя полярный день в городе не наступает, в определённый период года сумерки длятся дольше обычного из-за наклона Северного полушария к солнцу. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем больше Северное полушарие наклонено к светилу.

Интересные факты

Фестиваль «Алые паруса». Это одно из самых известных событий, которое проходит в период белых ночей. Праздник выпускников школ включает концерт на Дворцовой площади, проход брига с алыми парусами по акватории Невы и пиротехническое шоу.

Это одно из самых известных событий, которое проходит в период белых ночей. Праздник выпускников школ включает концерт на Дворцовой площади, проход брига с алыми парусами по акватории Невы и пиротехническое шоу. Разводные мосты. В белые ночи разводка мостов становится особенно зрелищным событием. Одно из популярных мест для наблюдения — Стрелка Васильевского острова, откуда можно увидеть разводку Троицкого и Дворцового мостов.

Проживание в период белых ночей

Белые ночи — уникальное время для посещения Санкт-Петербурга, когда город раскрывается в новом свете, а атмосфера наполняется романтикой и праздничным настроением. Но в этот период спрос на жильё резко возрастает, поэтому бронировать отели и квартиры стоит заранее.