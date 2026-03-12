Хороший б/у автомобиль до 1 миллиона рублей: что купить в 2026 году и не пожалеть

В 2026 году, имея в распоряжении около миллиона рублей, вполне реально подобрать достойный автомобиль на вторичном рынке, который будет служить верой и правдой многие годы. В условиях изменившегося рынка подержанных машин, когда ужесточение экологических требований и рост утилизационных сборов повлияли на стоимость европейских иномарок, отечественные и проверенные временем модели остаются наиболее доступными и практичными вариантами, пишет эксперт портала "Драйв 2".
Сегодня за такую сумму сложно найти машину младше пяти-шести лет, но при тщательной проверке истории и технического состояния можно приобрести надежный автомобиль с большим ресурсом.
Lada Granta
Одним из самых доступных вариантов остается Lada Granta. После обновления модельного ряда ранние версии этой машины заметно подешевели, что позволяет найти свежие экземпляры 2023-2025 годов с небольшим пробегом. Главным преимуществом Granta является низкая цена на оригинальные запчасти и простота ремонта, что особенно важно для регионов.
Renault Logan
Он заслуженно считается «рабочей лошадкой» благодаря своей неприхотливости. Несмотря на появление более современных конкурентов, Logan сохраняет популярность благодаря надежной подвеске и доступному техническому обслуживанию. За миллион рублей можно найти хорошо ухоженные автомобили 2019-2020 годов с пробегом около 100 тысяч километров.
Hyundai Solaris и Kia Rio
Близнецы, которые часто рассматриваются вместе, поскольку построены на одной платформе и оснащены схожими агрегатами. Эти модели предлагают отличный баланс между комфортом, надежностью и стоимостью обслуживания. В пределах бюджета доступны машины 2018-2020 годов с пробегом до 110 тысяч километров. Среди особенностей стоит отметить надежные атмосферные моторы с цепным приводом ГРМ и комфортную подвеску.
Ранее портал "Городовой" рассказал про самые надежные отечественные машины с пробегом.