Подготовьте автомобиль к весне: 7 обязательных шагов, которые продлят жизнь вашей машине

Зима сильно изнашивает автомобиль. Соль, реагенты, грязь и перепады температуры постепенно портят кузов, салон и отдельные детали.

Как подготовить машину к весеннему сезону рассказал автор Дзен-канала Daily Detailing.

Мойка кузова

Начать стоит с тщательной мойки. За зиму на кузове скапливается смесь соли, песка и битума, поэтому обычного шампуня часто недостаточно.

Лучше использовать бесконтактную мойку с активной пеной. Особое внимание стоит уделить порогам, колесным аркам и днищу — именно там скапливаются реагенты, которые могут вызвать коррозию. Важно не протирать грязный кузов тряпкой: песок легко оставляет на краске мелкие царапины.

Колёса и арки

На дисках обычно скапливается тормозная пыль, смешанная с солью. Со временем она въедается в покрытие, поэтому для очистки лучше использовать специальное средство и мягкую щётку.

Заодно можно осмотреть диски на наличие сколов или трещин. Колёсные арки тоже желательно хорошо промыть.

Уборка салона

Зимой в салон попадает много влаги и грязи. Снег с обуви тает, коврики намокают, в ковролине накапливается пыль. Опытные автолюбители рекомендуют: вытащить и промыть коврики, пропылесосить салон, очистить ковролин и сиденья, протереть пластик и стекла.

Пластиковые элементы лучше обработать средствами с защитой от солнца, чтобы они не выгорали летом.

Осмотр кузова и защита

После мойки стоит внимательно осмотреть кузов. Часто после зимы появляются мелкие царапины и потускнение лака. В таком случае помогает полировка.

Фары тоже могут мутнеть, из-за чего ухудшается свет. После полировки кузов обычно покрывают защитой — воском или керамикой. Также можно нанести гидрофобное покрытие на стекла, чтобы улучшить видимость в дождь.

Проверка техники

Помимо внешнего вида стоит проверить техническую часть: сезонную смену шин, давление в колесах, уровни масла и антифриза, тормозную жидкость, жидкость омывателя.

Также желательно заменить воздушный и салонный фильтры и проверить щётки стеклоочистителей. После зимы они часто начинают плохо очищать стекло.

Такая простая весенняя проверка помогает сохранить автомобиль в хорошем состоянии и избежать лишних расходов на ремонт.

Ранее мы рассказывали о том, почему подержанную Lada Vesta берут охотнее, чем новую Granta.

Daily DetailingDaily Detailing