Почему подержанную Lada Vesta берут охотнее, чем новую Granta - весомые причины

Сравнение двух популярных отечественных автомобилей

В 2026 году цены на новые автомобили продолжают расти. Самый массовый отечественный автомобиль Lada Granta, который формально стоит до 700 тысяч рублей, на деле сложно приобрести дешевле, чем за 750 тысяч, а в хорошей комплектации обойдется и в миллион. В такой ситуации взгляд многих покупателей обращается на вторичный рынок, где за те же деньги можно найти автомобиль с куда более интересным оснащением и даже с остаточной заводской гарантией, пишет 110 км.

За миллион рублей вполне реально подобрать двух- или трёхлетнюю Lada Vesta с мотором 1.6 и механикой, которая всё ещё на гарантии. Фактически вы получаете современную машину, которая по уровню оснащения стоит на голову выше новой Гранты, не переплачивая за «запах нового салона». Конечно, нужно тщательно проверить историю автомобиля, и если она в порядке, то выгода очевидна.

Простор и комфорт для семьи

Для семейных поездок разница ощущается сразу. На заднем ряду "Гранты" троим взрослым будет откровенно мало место, а если одно из мест занимает детское кресло - тем более придется потесниться. Веста оставляет пассажирам заметно больше пространства, а также подогрев задних сидений, USB-разъёмы, подлокотник и отдельный плафон освещения.

Управляемость

Веста — первая массовая модель АвтоВАЗа на платформе с передней подвеской на подрамнике, что даёт ей отличную управляемость. Она уверенно держит прямую, хорошо проходит повороты, а электроусилитель руля настроен так, что водитель получает чёткую обратную связь. Гранта из-за устаревшей задней балки уступает в точности управления, но при этом уверенно себя чувствует на далеких от совершенства дорогах.

Безопасность

Новые Гранты выходят с конвейера без системы ABS, подушек безопасности всего две. Веста оснащена ABS, системой стабилизации ESP и фронтальными подушками и (хоть и не у всех) боковыми. Конструкция кузова Весты изначально проектировалась с учётом более жёстких требований безопасности, тогда как Гранта — глубокая модернизация старой Калины.

Коробка передач

Подержанную Весту можно купить не только на механике, но и с роботизированной коробкой. Она работает плавно и приближает машину к иномаркам. Гранта сегодня предлагается только с механикой.



Автор приходит к выводу, что покупка Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается разумнее приобретения новой Гранты по целому ряду причин. В комментариях с ним частично согласились.

"Гранта хорошая машина, но маленькая. Я бы взял Весту!" "Покупают б/у машину те, у кого наличка. А новую можно в кредит взять".

