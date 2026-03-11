Попал на лишение: как вернуть водительское удостоверение - пошаговая инструкция

Что делать после лишения водительского удостоверения

Потеря водительских прав - ситуация малоприятная, но поправимая. Не стоит паниковать и думать, что это навсегда. Главное - четко следовать инструкции, и тогда вы снова сядете за руль.

По закону прав могут лишить на срок от 1 месяца до 3 лет. На практике все правонарушения рассматриваются индивидуально, передает источник.

1 год - если сильно превысили скорость;

1,5 года - если впервые оказались в алкогольном опьянении за рулем;

от 2 лет - если правонарушение связано с алкогольным опьянением и отказом от проверки.

Важный момент: если водитель нарушил сразу несколько статьей, сроки не складывают. Дают самый большой из всех.

Еще один нюанс: если вас лишили прав, но вы снова нарушили правила, пока идет наказание, срок по первому делу замораживается. Он возобновит свой отсчет только после того, как закончится срок наказания за новое нарушение.

Суд все решил: что делать дальше?

Если суд вынес решение, у вас есть три дня, чтобы сдать права в отделение ГИБДД, которое написано в бумагах. Там они будут лежать все время, пока длится наказание.

Отсчет срока начинается не в день суда, а через 10 дней. Это время дается на то, чтобы обжаловать решение.

Не сдали права вовремя, то срок наказания даже не начнет идти. Ездить все равно будет нельзя, а срок будет "висеть" бесконечно.

Некоторые хитрят и заявляют, что права потеряли, чтобы не сдавать их. Но это плохая идея. Если вас остановят во второй раз, это уже будет не просто лишение, а уголовное дело.

Подавать жалобу на решение суда (апелляцию) есть смысл только в том случае, если инспектор ГАИ грубо ошибся при составлении протокола или нарушил правила.

Как вернуть права обратно?

Процесс возврата прав несложный, но есть важные мелочи, которые легко упустить.

Погасите долги. Проверьте, все ли штрафы ГАИ оплачены. Если есть неоплаченные, права могут не отдать. Лучше проверить это дней за 10 до того, как пойдете за документами (через Госуслуги или приложение банка). Сдайте экзамен. Тем, кого лишили прав, нужно заново сдавать теоретический экзамен по ПДД. Заберите удостоверение. Когда срок прошел, экзамен сдан, а штрафы оплачены, со всеми справками идите в то же отделение ГИБДД, где лежат ваши права. Это можно сделать лично или через Госуслуги. Только не тяните: права хранятся в базе всего три года, потом их могут уничтожить.

Помните: самый надежный способ не остаться без прав - никогда не садиться за руль в алкогольном опьянении и всегда соблюдать ПДД.

