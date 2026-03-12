Метро Петербурга без карт: как проблемы с биометрией решаются в петербургской подземке

Метро готовится перейти к офлайн-авторизации, что сделает оплату еще быстрее.

Более двух тысяч пассажиров ежедневно оплачивают поездки в петербургском метро с помощью биометрии. Об этом сообщил замначальника метрополитена Вадим Арсеньев, оценивая итоги установки терминалов биометрической оплаты на станциях.

Напомним, что с 31 января этот метод стал доступен во всех 87 вестибюлях подземки.

Тестирование терминалов стартовало в ноябре 2024 года, а полная возможность оплаты взглядом появилась для жителей города в марте 2025-го.

За год сервис вышел на полную мощность и завоевал лояльную аудиторию. Арсеньев отметил, что еженедельный рост использования стабильно достигает 10%.

По словам замначальника, пассажиры пока присматриваются, но технология им по душе. Ключевой плюс — отсутствие необходимости доставать карту или телефон, просто взгляните в камеру.

Единственный минус — обработка платежа длится около трех секунд, что немного медленнее стандартных методов, сообщает «КП-Петербург».

Система работает без сбоев. Проблемы с дублирующим списанием возникали лишь во время тестов и теперь полностью устранены.

Камера игнорирует попытки, если пассажир стоит слишком близко или далеко, либо уже использовал карту на турникете. Тем не менее все операции тщательно мониторят, а жалобы решают быстро — проект еще на этапе начального развертывания.

В планах — дальнейшее развитие услуги. Пользователи получат доступ к личному кабинету для отслеживания списаний и настройки сервиса. Кроме того, метро готовит внедрение офлайн-авторизации, чтобы ускорить процесс оплаты.