Когда краска оживает: случайная находка в Петербурге, перевернувшая историю одного портрета

Санкт-Петербург, город, где история оживает на каждом шагу, вновь преподносит свои тайны. Летом 2013 года, в стенах начальной школы № 206, в процессе реставрации было сделано неожиданное и поистине уникальное открытие.

Под многолетним покровом портрета Владимира Ильича Ленина скрывался другой, не менее значимый образ — портрет последнего российского императора Николая II.

Секрет актового зала: портрет, ставший частью интерьера

Этот массивный, почти двухметровый портрет Ленина, занимавший почетное место в актовом зале школы, был настоящей достопримечательностью.

Изображенный на фоне знаменитой Петропавловской крепости, он служил не просто символом советской эпохи, но и визуальным якорем пространства.

Его размеры и вес были таковы, что даже после постройки сцены, когда портрет оказался частично закрыт, его не стали убирать — рабочие просто “подняли его выше”.

Существенные повреждения, особенно в левом нижнем углу, были замаскированы тканью. Со временем один из фрагментов был утерян, и именно при осмотре сохранившегося куска специалисты заметили нечто необычное — изображение сапога на обратной стороне.

Неожиданное открытие: царь на обороте

“Обратная сторона картин обычно не содержит никаких изображений”, — отмечают эксперты.

Однако в данном случае всё было иначе. Картину сняли, перевернули, и оказалось, что оборотная сторона полностью закрашена серой гуашью. Эта краска, как выяснилось, “легко смывается обычной водой”.

Под слоем краски обнаружилось изображение царя Николая II в полный рост, аккуратно подписанное художником Ильёй Галкиным.

Два художника, две эпохи, один холст

Илья Саввич Галкин написал этот портрет императора Николая II в 1896 году. Изначально он предназначался для Петровского торгово-коммерческого училища, где гордо висел рядом с портретами Петра I и Павла I.

Хотя последние были утрачены в советское время, портрет Николая II чудом сохранился.

История его преображения началась в 1924 году. Художнику Владиславу Измайловичу было поручено “заменить Николая II на Ленина”. Измайлович, художник с классическим образованием и впечатляющим послужным списком, имел опыт работы с царской семьей.

Несмотря на “потрясения Октябрьской революции”, он сумел адаптироваться к новым реалиям, переключившись на изображение представителей новой власти.

К 1918 году Измайлович уже создал один из самых ранних портретов Ленина и долгие годы писал портреты революционных деятелей.

Чем именно руководствовался Владислав Измайлович, когда рисовал Ленина на обратной стороне портрета последнего императора, остаётся загадкой.

“Может быть, это была банальная экономия материала, всё же холст огромный”, — допускают исследователи.

Но более интригующей представляется другая версия:

“может быть, это был преднамеренный акт, вызванный симпатией к имперской эпохе”.

По мнению экспертов, выбор материалов Измайловичем, “гарантировал, что будущие поколения смогут легко удалить покрытие, не повредив портрет императора”.

Три года реставрации: возвращение к жизни

Первые рентгеновские снимки показали поразительное совпадение:

“голова Николая II почти идеально совпадает с головой Ленина”.

Это стало ключом к успешной реставрации. Используя только “детское мыло и воду”, реставраторы бережно смыли слои краски, обнажив “замечательно сохранившееся изображение императора, подписанное Ильёй Галкиным”.

После трёх лет кропотливой работы этот уникальный двусторонний портрет занял своё место в Музее прикладного искусства.

Теперь посетители могут рассмотреть его вблизи, без стеклянного барьера, “в полной мере оценив его историческое и художественное значение”.

Эта находка — яркое свидетельство того, как глубоко переплетаются судьбы людей и эпох, и как случайные решения могут открыть двери в забытое прошлое.