Цирк на Фонтанке и авиационный прорыв: что произошло 23 декабря в истории Петербурга

День, когда Пётр I перекроил государство, а Сикорский покорил небо.

Зимний день 23 декабря в Петербурге — словно страница из летописи, где переплетаются реформы Петра, рождения гениев и первые взлеты авиации. Исторические хроники фиксируют события, эхом отзывающиеся в архитектуре и улицах города.

1718 год: Рождение коллегий

В 1718 году Петр I радикально перестроил управление — вместо московских приказов возникли Двенадцать коллегий. Каждая ведала своей сферой: от Иностранных дел до Берг-коллегии по горному делу.

«Военную возглавил Меншиков, Адмиралтейскую — Апраксин. Это был прорыв к европейскому порядку».

Коллегии подчинялись Сенату, а реальная работа закипела в 1719-м.

1739 год: Прощание с полководцем

Князь Иван Юрьевич Трубецкой, ветеран битв, по прошению уволен от службы в преклонном возрасте.

Его уход ознаменовал конец эпохи сподвижников Петра. Трубецкой дослужился до генерала, но усталость взяла верх.

Петербург потерял одного из столпов империи.

1777 год: Наследник на престоле

В Зимнем дворце родился великий князь Александр Павлович — будущий император Александр I, сын Павла I.

«Рождение в морозный декабрьский день предвещало величие. Маленький Александр стал символом новой надежды».

Это событие укрепило династию Романовых.

1799 год: Гений кисти

23 декабря в 1799 году появился Карл Павлович Брюллов, сын академика-резчика. Его «Нарцисс» принес славу, а «Последний день Помпеи» — бессмертие.

Брюллов рисовал не холсты, а судьбы. Петербург стал колыбелью его видений. Многие картины художника хранится в Русском музее.

1827 год: Цирк у Фонтанки

23 декабря, у Симеоновского моста открылся грандиозный цирк Турнера — самый большой в империи.

«Зрители аплодировали акробатам под куполом, — описывает хроника. — Но здание обветшало к 1842-му».

Позже Чинезелли возродил традицию — его цирк на Фонтанке действует до сих пор.

1913 год: Взлет «Ильи Муромца»

Игорь Сикорский запустил первый тяжелый четырехмоторный самолет — цельнодеревянный гигант с Русско-Балтийского завода. Он назывался «Илья Муромец».

Полёт над Петербургом потряс мир.

Этот день имел решающее значение и для военной авиации. В 1914 году, ровно через год, было издано постановление о создании Эскадры воздушных кораблей (ЭВК).

Это формирование стало “первым в мире соединением бомбардировщиков”.

Постановление, утвержденное императором Николаем II, фактически создало первое в мире авиационное соединение тяжелых бомбардировщиков, что стало предтечей дальней бомбардировочной авиации (ДБА).

Эти даты — артерии петербургской истории, пульсирующие от Петровских реформ до небесных триумфов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.