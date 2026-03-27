Когда включат мобильный интернет в Санкт-Петербурге?
Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь Город
Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами Полезное
Когда лучше играть свадьбу в 2026 году: советы астролога - всего несколько дней Полезное
«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше Город
Чем интересен павильон «Три грации» в Павловске? Вопросы о Петербурге
Когда включат мобильный интернет в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 27 марта 2026 12:05
 Проверено редакцией
девушка, смартфон
Global Look Press/Vladimir Baranov
Точных сроков, когда будет восстановлен доступ к мобильному интеренету, пока не озвучивается. 

По состоянию на 27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета. Городской комитет по информатизации и связи рекомендовал жителям и гостям города использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE. Доступ к нему осуществляется через авторизацию по номеру телефона или через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (ЕСИА).

Причины ограничений

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти объясняют такие меры необходимостью противодействия атакам, которые могут использовать сотовые сети для навигации и передачи координат.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что городские власти ставят безопасность жителей на первое место при возникновении угроз, связанных с атаками БПЛА. Он также отметил, что положение дел в приграничных областях значительно сложнее, чем в Петербурге, и подчеркнул, что в подобной ситуации «живёт вся страна, а не только Петербург».

Когда ограничения будут сняты?

Конкретных сроков снятия ограничений нет. В пресс-службе комитета по информатизации и связи подчеркнули, что у органа нет полномочий ограничивать работу мобильных операторов, а решения о возобновлении полноценной работы интернета принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные факты

Законодательная база. Ограничения вводятся на основании изменений в закон «О связи», которые были внесены в феврале 2026 года. Согласно документу, операторы связи обязаны отключать сеть по требованию ФСБ в случаях, определённых нормативными актами президента.

«Белый список» ресурсов. В России действует перечень сайтов и приложений, которые остаются доступными даже при ограничении мобильного интернета. По состоянию на конец марта 2026 года в «белый список» включено более 120 ресурсов, включая государственные сервисы («Госуслуги», Почта России), операторы связи и некоторые региональные сервисы.

Проводной интернет. Ограничения, как правило, касаются только мобильного интернета. Проводное домашнее подключение обычно работает в нормальном режиме.

Альтернативные способы связи. Обычные звонки и SMS работают даже при отключении мобильного интернета.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
