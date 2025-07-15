«Битва за квадрат»: почему иностранцы охотятся за коммунальными квартирами в Петербурге

Во сколько оценивают люди квадратные метры и почему некоторые думают, что это элитное жилье.

Коммунальные квартиры – часть истории Санкт-Петербурга. Но кто сейчас приобретает комнаты в этих знаменитых квартирах?

Спрос падает, цены растут: Аналитика рынка

По данным аналитиков, “объем предложения комнат в Петербурге составил порядка 2,5 тыс. лотов”.

Цены на комнаты в коммунальных квартирах растут.

“Среднерыночная цена предложения квадратного метра в июне 2025 года зафиксирована на уровне 161,3 тыс. рублей”, — сообщает "Деловой Петербург".

Показатель Значение / Диапазон Комментарий Средняя цена кв.м (среднерыночная) 161,3 тыс. руб. Плавное снижение ~1% ежемесячно последние 3 месяца Средняя стоимость предложения ~3,1 млн руб. Средняя общая цена комнатного жилья Диапазон цен в историческом центре 170–180 тыс. руб./кв.м Центральный и Адмиралтейский районы Средняя стоимость в центре 3,4–3,9 млн руб. Самые дорогие лоты Диапазон цен в периферийных районах 116,6–134,4 тыс. руб./кв.м Колпинский, Пушкинский и др. с низкой ценой Средняя стоимость в периферии 2,0–3,2 млн руб. Цена ниже, предложений меньше (менее 100 комнат) Доля предложения в центре 28% 300–400 комнат на район Доля комнат в сделках (1П 2025) 12% Снижение с 14% в 1П 2024, но стабильный спрос (11–19% в месяцах) Средняя цена сделки за кв.м 146,6 тыс. руб. Рост 5% по сравнению с 1П 2024 (140,1 тыс. руб.) Средний бюджет покупки 2,6 млн руб. Рост 18% к 2,2 млн руб. в 1П 2024 Доля сделок в популярных районах 45% Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский Средний бюджет в популярных районах 2,8–3,3 млн руб. Рост по сравнению с 2,4–2,7 млн руб. 1П 2024

Инвесторы против простых людей: Кто главный покупатель?

Елена Каменева, риелтор, рассказывает, что продавцы чаще всего — наследники, желающие избавиться от лишней жилплощади.

А вот покупатели в основном инвесторы, составляющие около 85% сделок.

“Их цель — собрать все комнаты в квартире, сделать из нее целое жилье или переоборудовать под бизнес”, — объясняет эксперт.

Цели и возможности: Кто может позволить себе комнату?

Инвесторы — это люди с небольшим капиталом, рассчитывающие на доход от аренды или перепродажу. Но есть и другие категории покупателей.

Молодые специалисты с зарплатой 50-80 тысяч рублей, не имеющие возможности взять ипотеку, и мигранты из других регионов. Они часто рассматривают комнату как временное жилье.

Ностальгия и ликвидность: Когда коммуналка — осознанный выбор

Интересно, что есть и “ностальгические” покупатели — представители творческой интеллигенции, пожилые люди, выросшие в коммуналках, и даже иностранцы.

Для них коммуналка — это сознательный выбор, связанный с особой атмосферой старых петербургских дворов.

Туманные перспективы расселения

Городские власти пытаются расселить коммуналки с 2008 года, однако темпы замедляются, а выделяемых средств становится меньше.

“Так что такими темпами расселение петербургских коммуналок затянется более чем на полвека, если не больше”, — предупреждает один из участников рынка.

Государственная поддержка в виде 1,19 млн рублей на члена семьи или 2,182 млн рублей для одиноких граждан не позволяет приобрести отдельную квартиру, поэтому жителям невыгодно расселяться.