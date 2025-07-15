«Битва за квадрат»: почему иностранцы охотятся за коммунальными квартирами в Петербурге

Коммунальные квартиры – часть истории Санкт-Петербурга. Но кто сейчас приобретает комнаты в этих знаменитых квартирах?
Спрос падает, цены растут: Аналитика рынка
По данным аналитиков, “объем предложения комнат в Петербурге составил порядка 2,5 тыс. лотов”.
Цены на комнаты в коммунальных квартирах растут.
“Среднерыночная цена предложения квадратного метра в июне 2025 года зафиксирована на уровне 161,3 тыс. рублей”, — сообщает "Деловой Петербург".
|Показатель
|Значение / Диапазон
|Комментарий
|Средняя цена кв.м (среднерыночная)
|161,3 тыс. руб.
|Плавное снижение ~1% ежемесячно последние 3 месяца
|Средняя стоимость предложения
|~3,1 млн руб.
|Средняя общая цена комнатного жилья
|Диапазон цен в историческом центре
|170–180 тыс. руб./кв.м
|Центральный и Адмиралтейский районы
|Средняя стоимость в центре
|3,4–3,9 млн руб.
|Самые дорогие лоты
|Диапазон цен в периферийных районах
|116,6–134,4 тыс. руб./кв.м
|Колпинский, Пушкинский и др. с низкой ценой
|Средняя стоимость в периферии
|2,0–3,2 млн руб.
|Цена ниже, предложений меньше (менее 100 комнат)
|Доля предложения в центре
|28%
|300–400 комнат на район
|Доля комнат в сделках (1П 2025)
|12%
|Снижение с 14% в 1П 2024, но стабильный спрос (11–19% в месяцах)
|Средняя цена сделки за кв.м
|146,6 тыс. руб.
|Рост 5% по сравнению с 1П 2024 (140,1 тыс. руб.)
|Средний бюджет покупки
|2,6 млн руб.
|Рост 18% к 2,2 млн руб. в 1П 2024
|Доля сделок в популярных районах
|45%
|Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский
|Средний бюджет в популярных районах
|2,8–3,3 млн руб.
|Рост по сравнению с 2,4–2,7 млн руб. 1П 2024
Инвесторы против простых людей: Кто главный покупатель?
Елена Каменева, риелтор, рассказывает, что продавцы чаще всего — наследники, желающие избавиться от лишней жилплощади.
А вот покупатели в основном инвесторы, составляющие около 85% сделок.
“Их цель — собрать все комнаты в квартире, сделать из нее целое жилье или переоборудовать под бизнес”, — объясняет эксперт.
Цели и возможности: Кто может позволить себе комнату?
Инвесторы — это люди с небольшим капиталом, рассчитывающие на доход от аренды или перепродажу. Но есть и другие категории покупателей.
Молодые специалисты с зарплатой 50-80 тысяч рублей, не имеющие возможности взять ипотеку, и мигранты из других регионов. Они часто рассматривают комнату как временное жилье.
Ностальгия и ликвидность: Когда коммуналка — осознанный выбор
Интересно, что есть и “ностальгические” покупатели — представители творческой интеллигенции, пожилые люди, выросшие в коммуналках, и даже иностранцы.
Для них коммуналка — это сознательный выбор, связанный с особой атмосферой старых петербургских дворов.
Туманные перспективы расселения
Городские власти пытаются расселить коммуналки с 2008 года, однако темпы замедляются, а выделяемых средств становится меньше.
“Так что такими темпами расселение петербургских коммуналок затянется более чем на полвека, если не больше”, — предупреждает один из участников рынка.
Государственная поддержка в виде 1,19 млн рублей на члена семьи или 2,182 млн рублей для одиноких граждан не позволяет приобрести отдельную квартиру, поэтому жителям невыгодно расселяться.