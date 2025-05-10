Почему в России взялись за реформу образования: конкурс на платное отделение

Раньше вузы набиралии всех желающих на платное отделение, а теперь будут определять точное количество мест.

В России собираются менять правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Сейчас вузы сами решают, сколько у них будет платных мест, но правительство хочет взять этот вопрос под свой контроль и регулировать их количество в зависимости от того, какие специалисты нужны стране и рынку труда.

Почему вообще хотят ограничить платные места?

Сейчас примерно половина студентов в России учится на платной основе. И большая часть из них — на популярных направлениях вроде экономики и юриспруденции. Проблема в том, что таких специалистов на рынке труда уже слишком много. Вузы набирают студентов на платные места, потому что это приносит им деньги, даже если выпускники потом не могут найти работу по профессии.

Какую профессию выбирать?

Преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE – Academy Алена Стенина рассказала «Городовому», какие профессии будут в приоритете.

«Тут стоит обратить внимание на предыдущую статистику: направления с большим числом бюджетных мест, куда чаще обращаются целевые заказчики, готовые оплатить обучение будущего сотрудника, скорее всего, останутся в приоритете, то есть это сферы медицины, инженерии, ИТ и образования... Можно заметить корреляцию между числом бюджетных и платных мест. Так, на гуманитарные и экономические профессии (юристы, журналисты, филологи, финансисты, маркетологи, экономисты и другие) ВУЗы выделяют намного больше коммерческих мест, скорее всего они и попадут под реформу. Стоимость их обучения подорожает, образовательные кредиты ограничат, университеты уменьшат возможные скидки», — отмечает эксперт.

Конкурс на платное отделение

В результате, по словам Стениной, на платном отделении может сформироваться реальный конкурс, так как ранее во многих ВУЗах можно было увидеть, что на заявленное число коммерческих мест приходило больше абитуриентов, и университет все равно зачислял всех.