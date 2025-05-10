Городовой / Общество / Почему в России взялись за реформу образования: конкурс на платное отделение
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Почему в России взялись за реформу образования: конкурс на платное отделение

Опубликовано: 10 мая 2025 18:04
Университет, студенты
Почему в России взялись за реформу образования: конкурс на платное отделение
globallookpress/ Shatokhina Natalia/ NEWS.ru

Раньше вузы набиралии всех желающих на платное отделение, а теперь будут определять точное количество мест.

В России собираются менять правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Сейчас вузы сами решают, сколько у них будет платных мест, но правительство хочет взять этот вопрос под свой контроль и регулировать их количество в зависимости от того, какие специалисты нужны стране и рынку труда.

Почему вообще хотят ограничить платные места?

Сейчас примерно половина студентов в России учится на платной основе. И большая часть из них — на популярных направлениях вроде экономики и юриспруденции. Проблема в том, что таких специалистов на рынке труда уже слишком много. Вузы набирают студентов на платные места, потому что это приносит им деньги, даже если выпускники потом не могут найти работу по профессии.

Какую профессию выбирать?

Преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE – Academy Алена Стенина рассказала «Городовому», какие профессии будут в приоритете.

«Тут стоит обратить внимание на предыдущую статистику: направления с большим числом бюджетных мест, куда чаще обращаются целевые заказчики, готовые оплатить обучение будущего сотрудника, скорее всего, останутся в приоритете, то есть это сферы медицины, инженерии, ИТ и образования... Можно заметить корреляцию между числом бюджетных и платных мест. Так, на гуманитарные и экономические профессии (юристы, журналисты, филологи, финансисты, маркетологи, экономисты и другие) ВУЗы выделяют намного больше коммерческих мест, скорее всего они и попадут под реформу. Стоимость их обучения подорожает, образовательные кредиты ограничат, университеты уменьшат возможные скидки», — отмечает эксперт.

Конкурс на платное отделение

В результате, по словам Стениной, на платном отделении может сформироваться реальный конкурс, так как ранее во многих ВУЗах можно было увидеть, что на заявленное число коммерческих мест приходило больше абитуриентов, и университет все равно зачислял всех.

«В этом году государство ограничило такую возможность, обязав ВУЗы указать точное число мест на платное отделение, поэтому уже сейчас в приемных комиссиях предупреждают, что зачисление на комерческой основе может происходить в двух вариантах: будут зачислять всех абитуриентов, соответствующих требованиям ВУЗа пока есть коммерческие места, то есть без конкурса, по принципу «кто быстрее придет». А второй вариант — если заключивших договор будет больше, чем выделенных мест, то проведут конкурс и расторгнут договор с непрошедшими абитуриентами», — объясняет педагог.

Новости по теме
Забытые профессии царской России: угадай, чем промышляли эти женщины? Забытые профессии царской России: угадай, чем промышляли эти женщины? 29 мая 2025 21:32
ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает 9 мая 2025 12:31
Без юристов и экономистов: на какие профессии делает ставку правительство России Без юристов и экономистов: на какие профессии делает ставку правительство России 29 апреля 2025 16:32
Без диплома, но с сотнями тысяч: профессии, где много платят, даже если не учился в вузе Без диплома, но с сотнями тысяч: профессии, где много платят, даже если не учился в вузе 20 апреля 2025 18:01
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще