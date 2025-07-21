«Короткий, но достаточно строгий»: когда наступает Успенский пост и что он означает

В августе нас ожидает пост, который продлится две недели.

Более 40 процентов православных христиан в России соблюдают посты. Причем, за последние несколько лет этот показатель вырос почти в два раза.

Недавно закончился Петров пост и сейчас верующие люди разговляются. Однако в августе нас ждет еще один — Успенский пост.

Он продлится с 14 по 27 августа и завершится одним из главных церковных праздников — Успением Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Откуда взялся этот пост?

Истоки Успенского поста уходят в далекие века. Считает, что его установили в память о том, как Божия Матерь перед своей кончиной была в молитве и воздержании.

Иерей Андрей Постернак рассказала «Городовому» про особенности этого поста.

«Успенский пост, он хотя и короткий, но достаточно строгий. В этот период запрещается есть рыбу, кроме особого дня, который является преображением Господним. 19 августа церковь вспоминает особый тоже день, 10 праздник, когда Господь поднялся на гору Фавор со своими учениками и преобразился перед ними. Это и есть свидетельство преображения человеческой природы во Христе. А начинается пост с 14 августа, с праздника почитания Креста Господня. Также, 14 августа, мы еще называем первым спасом или медовым спасом, когда освещают мед. А 19 августа, день Преображения, мы называем еще яблочным спасом, освещаем первые плоды. Третий спас, это уже 29 августа, на следующий день после Успения, это тоже день Всемилостивого спаса. Сейчас, конечно, это празднование ушло в прошлое, и в этот день специально уже ничего не освещают. Но день Всемилостивого спаса, тем не менее, церковь празднует», — отмечает священник.

Вся суть этих традиций — не в том, чтобы съесть освященную еду как волшебную, а в знак благодарности Богу и совместном празднике после долгого кропотливого труда.