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Не менее ласковые и преданные, чем собаки: самые верные породы кошек

28 октября 2024 23:00
Не менее ласковые и преданные, чем собаки: самые верные породы кошек
Не менее ласковые и преданные, чем собаки: самые верные породы кошек
Фото Городовой.ру

Они будут рядом каждую минуту.

Многие считают кошек независимыми, но среди них есть породы, которые славятся особенной привязанностью к хозяевам. Такие питомцы станут не просто украшением дома, а настоящими друзьями, готовыми поддерживать вас каждый день.

Сиамская кошка
Эти кошки выбирают одного человека и следуют за ним буквально по пятам. Сиамцы обожают внимание, общение и могут «разговаривать» с хозяином благодаря уникальному голосу. Если вы хотите верного компаньона, сиамская кошка — ваш выбор.

Мейн-кун
За крупным телосложением мейн-кунов скрывается доброжелательный характер. Эти кошки любят проводить время с людьми и привязываются к семье, но не слишком навязчивы. Мейн-куны отлично подойдут тем, кто ценит баланс между независимостью и готовностью к общению.

Британская короткошерстная кошка
Спокойные и уравновешенные британцы преданны своим хозяевам, но не требуют постоянного внимания. Они прекрасно уживаются в семье с детьми и другими питомцами, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Русская голубая кошка
Эти элегантные кошки не только красивы, но и очень привязаны к своим хозяевам. Русская голубая отлично чувствует настроение человека и подходит для тех, кто ценит эмоциональную поддержку.

Абиссинская кошка
Абиссинцы — энергичные и жизнерадостные кошки, которым нравится быть в центре событий. Они с радостью примут участие в повседневных делах и станут отличными спутниками для активных людей.

Рэгдолл
Эти кошки полностью доверяют своим хозяевам и буквально расслабляются в их руках. Рэгдоллы — спокойные и ласковые питомцы, которые выберут одного человека и останутся верными ему на всю жизнь.

При выборе питомца важно учитывать не только внешний вид, но и характер, чтобы найти компаньона, который будет радовать вас каждый день, передает портал Serenity-pets.

Ранее мы рассказывали, как отучить кошку драть обои и мебель. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Автор:
Анастасия Луковникова
Общество Домашние животные
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