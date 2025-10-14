«Хочешь сразу в столицу и за большие деньги, то плати»: почему новые правила распределения врачей не нравятся петербуржцам

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В России готовятся серьезные изменения для выпускников медицинских вузов.

Молодых врачей и фармацевтов могут обязать отрабатывать три года после окончания вуза в государственных или муниципальных медицинских учреждениях.

Цель закона — решить проблему дефицита кадров и помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться в профессии.

Трёхлетняя отработка под руководством наставника

Суть нововведения — обязательная трехлетняя работа под наблюдением опытного врача-наставника, пишет РГ.

Наставник — это человек, который будет помогать молодому специалисту закрепить знания и развить практические навыки.

Для кого обязательна отработка и как это будет работать

Обязательная отработка коснется всех студентов, которые учатся на бюджетных местах в медицинских вузах и колледжах, включая будущих медсестер и фельдшеров.

С первого курса эти студенты должны будут заключать договор о целевом обучении с регионами, медорганизациями или госведомствами.

После выпуска работать они должны будут именно там, где указано в договоре. Если выпускник нарушит условия — например, не придет на работу, то придется вернуть государству деньги и штраф.

Что думают петербуржцы

Такая инициатива вызвала резонанс и много вопросов.

«Пусть государство гарантирует студентам желающим зарплату хорошую, при нарушении, все обязательства со стороны выпускника аннулируются. А то, как всегда, одни требования и обязательства, а в ответ ничего»;

«А почему только медики? А инженеры? Учителя? Экологи? Сварщики? Библиотекари? Всех тогда надо распределять», — пишут петербуржцы.

Однако не все согласны с большинством и считают инициативу вполне разумной.

«Поддерживаю систему распределения для бюджетников. Отлично учился — выбирай место работы из полного списка. Похуже — из того, что осталось. А если хочешь сразу в столицу и за большие деньги, то плати за образование и свободен в выборе. На мой взгляд все справедливо»;