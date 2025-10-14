«Хочешь сразу в столицу и за большие деньги, то плати»: почему новые правила распределения врачей не нравятся петербуржцам

В России готовятся серьезные изменения для выпускников медицинских вузов.
Молодых врачей и фармацевтов могут обязать отрабатывать три года после окончания вуза в государственных или муниципальных медицинских учреждениях.
Цель закона — решить проблему дефицита кадров и помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться в профессии.
Трёхлетняя отработка под руководством наставника
Суть нововведения — обязательная трехлетняя работа под наблюдением опытного врача-наставника, пишет РГ.
Наставник — это человек, который будет помогать молодому специалисту закрепить знания и развить практические навыки.
Для кого обязательна отработка и как это будет работать
Обязательная отработка коснется всех студентов, которые учатся на бюджетных местах в медицинских вузах и колледжах, включая будущих медсестер и фельдшеров.
С первого курса эти студенты должны будут заключать договор о целевом обучении с регионами, медорганизациями или госведомствами.
После выпуска работать они должны будут именно там, где указано в договоре. Если выпускник нарушит условия — например, не придет на работу, то придется вернуть государству деньги и штраф.
Что думают петербуржцы
Такая инициатива вызвала резонанс и много вопросов.
«Пусть государство гарантирует студентам желающим зарплату хорошую, при нарушении, все обязательства со стороны выпускника аннулируются.
А то, как всегда, одни требования и обязательства, а в ответ ничего»;
«А почему только медики? А инженеры? Учителя? Экологи? Сварщики? Библиотекари? Всех тогда надо распределять», — пишут петербуржцы.
Однако не все согласны с большинством и считают инициативу вполне разумной.
«Поддерживаю систему распределения для бюджетников. Отлично учился — выбирай место работы из полного списка. Похуже — из того, что осталось.
А если хочешь сразу в столицу и за большие деньги, то плати за образование и свободен в выборе. На мой взгляд все справедливо»;
«Плати за образование и свободен в выборе» — да не дай Бог! Вот такие недоврачи с купленными дипломами и гробят потом пациентов.
По мне так, платное, во всяком случае, медицинское образование, надо вообще отменить» — считают жители Петербурга.