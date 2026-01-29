Куда приезжает «Сапсан» в Санкт-Петербурге?

Высокоскоростные поезда «Сапсан», следующие из Москвы в Санкт-Петербург, прибывают на Московский вокзал. Это один из крупнейших транспортных узлов города, расположенный в центре, на Невском проспекте, 85.
Московский вокзал: расположение и особенности
Вокзал находится в районе станции метро «Площадь Восстания», расположена прямо рядом с вокзалом. От него до метро можно дойти по указателям. Также можно воспользоваться наземным транспортом или такси.
Сколько ехать на «Сапсане» от Москвы до Питера?
Из Москвы «Сапсан» отправляется с Ленинградского вокзала — ключевого узла Октябрьской железной дороги.
Время в пути варьируется в зависимости от остановок:
- без остановок — около 3 часов 45 минут;
- с остановками (Тверь, Вышний Волочёк, Чудово, Бологое, Угловка, Окуловка) — до 4 часов 30 минут.
Актуальное расписание «Сапсанов» всегда можно уточнить на официальном сайте РЖД или на онлайн-табло вокзала. Перед поездкой рекомендуется проверять время прибытия, так как оно может меняться.