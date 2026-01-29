Узнал, почему в Петербурге беляши продают с дыркой посреди: поварам уважение за такую хитрость

Отверстие на вершине петербургского беляша — его фирменный знак, но назначение этой дырки знают не все. Существует несколько популярных версий, объясняющих, зачем повара оставляли это «окошко».
Для равномерного приготовления
Самая практичная версия гласит, что отверстие нужно для выхода пара. При жарке в большом количестве масла сок из начинки начинает кипеть. Если пару некуда выйти, беляш может разорваться. Дырка снижает давление внутри и помогает пирожку сохранить форму, а начинке — хорошо прожариться.
Чтобы видеть начинку
В старину беляши готовили не только с мясом, но и с картошкой, капустой, грибами. Отверстие позволяло покупателю или гостю заглянуть внутрь и выбрать пирожок с желаемой начинкой, не разрезая его.
Для дополнительной сочности
Есть и более «жирная» версия: через это отверстие опытные повара могли доливать прямо внутрь пирожка немного кипящего масла со сковороды. Это делало мясную начинку ещё более сочной и пропитанной. Какой из этих вариантов исторически верный — точно неизвестно, но все они имеют право на существование.