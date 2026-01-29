Городовой / Полезное / Узнал, почему в Петербурге беляши продают с дыркой посреди: поварам уважение за такую хитрость
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Так вот зачем прабабушка ставил плошку с солью под кровать: теперь тоже регулярно повторяю Полезное
Вместо долмы и драников — картофельный салат: я добавил этот маринад и получил хит, который все просят повторить Полезное
Какой отдел полиции работает в Кировском районе Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
«Зенит» берет Радонича: у клуба появится новый тренер Город
Мой ребенок был середнячком, а теперь он в «топе». Все дело в одном компоненте, который мы упускали: это его личная искра Общество
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Узнал, почему в Петербурге беляши продают с дыркой посреди: поварам уважение за такую хитрость

Опубликовано: 29 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
беляши
Узнал, почему в Петербурге беляши продают с дыркой посреди: поварам уважение за такую хитрость
Фото: Городовой.ру

Отверстие на вершине петербургского беляша — его фирменный знак, но назначение этой дырки знают не все. Существует несколько популярных версий, объясняющих, зачем повара оставляли это «окошко».

Для равномерного приготовления

Самая практичная версия гласит, что отверстие нужно для выхода пара. При жарке в большом количестве масла сок из начинки начинает кипеть. Если пару некуда выйти, беляш может разорваться. Дырка снижает давление внутри и помогает пирожку сохранить форму, а начинке — хорошо прожариться.

Чтобы видеть начинку

В старину беляши готовили не только с мясом, но и с картошкой, капустой, грибами. Отверстие позволяло покупателю или гостю заглянуть внутрь и выбрать пирожок с желаемой начинкой, не разрезая его.

Для дополнительной сочности

Есть и более «жирная» версия: через это отверстие опытные повара могли доливать прямо внутрь пирожка немного кипящего масла со сковороды. Это делало мясную начинку ещё более сочной и пропитанной. Какой из этих вариантов исторически верный — точно неизвестно, но все они имеют право на существование.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью