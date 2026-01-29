«Зенит» берет Радонича: у клуба появится новый тренер

Черногорское СМИ RTCG сообщило, что главным тренером петербургского «Зенита» назначат Деяна Радонича, сообщает Чемпионат.
Клуб намерен подписать контракт с ним до завершения сезона-2025/2026, отказавшись от поиска наставника для создания долгосрочного проекта, подобного тому, что был с Хавьером Паскуалем.
Радонич начал тренерскую карьеру в 2005 году с «Будучности», где работал до 2013-го, после чего пять лет тренировал «Црвену Звезду».
Далее он возглавлял мюнхенскую «Баварию» (2018–2020), возвращался в «Црвену Звезду», работал в «Панатинаикосе», а последним его клубом стал стамбульский «Бахчешехир».
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».