Так вот зачем прабабушка ставил плошку с солью под кровать: теперь тоже регулярно повторяю

В былые времена прабабушка верила, что источником многих бед являются тёмные силы. Дурные сны или даже хворь могли быть следствием чужой зависти или проделок нечисти.

Для защиты дом и семью окружали различными оберегами. Интересно, что один из самых распространённых до сих пор может пригодиться. Хотя причины для его использования сегодня совсем другие.

Раньше под кроватью в моем доме часто ставили неглубокую миску, наполненную солью. Иногда её насыпали прямо на кусок ткани. Этот ритуал должен был отгонять кошмары, лечить болезни и оберегать от дурного глаза.

Утром соль аккуратно собирали и выносили из дома, выбрасывая на перекрёсток или дорогу. Люди думали, что вместе с ней уходит всё плохое, что накопилось за ночь.

Современным хозяйкам тоже стоит перенять эту привычку. Конечно, теперь речь не идёт о мистической защите. Всё объясняется простыми физическими свойствами. Соль — прекрасный натуральный адсорбент. Она впитывает лишнюю влагу, очищает воздух от посторонних запахов и не даёт развиваться плесени. Спать в такой сухой и свежей комнате действительно гораздо комфортнее и полезнее для здоровья.