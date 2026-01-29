Городовой / Город / Витамин Е, магний и антиоксиданты: Роспотребнадзор о секрете для иммунитета
Витамин Е, магний и антиоксиданты: Роспотребнадзор о секрете для иммунитета

Опубликовано: 29 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Поддержание иммунитета — это всесторонний подход, охватывающий правильное питание, полноценный сон, занятия спортом и соблюдение гигиены.

Один продукт не способен моментально «повысить» иммунитет, однако сбалансированная диета существенно помогает организму получать нужные питательные элементы.

В частности, специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают грецкий орех как особенно полезный ингредиент в рационе.

Этот орех богат полиненасыщенными жирными кислотами, витамином Е, магнием и антиоксидантами. При разумном употреблении орехи способствуют нормализации обмена веществ, оберегают клетки от окислительного повреждения и помогают достичь гармоничного питания.

Юлия Аликова
