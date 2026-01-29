Городовой / Полезное / БИО-чистка ковра: отвар из лаврушки и гвоздики вместо химии из бытового
Опубликовано: 29 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
ковер
Фото: Городовой.ру

Чтобы освежить ковёр, избавиться от застоявшейся пыли в глубине ворса и убрать неприятный запах, необязательно везти его в химчистку. Есть простой и ароматный домашний способ, который сделает его чище и наполнит комнату уютным запахом специй.

Приготовление освежающего отвара

В небольшую кастрюльку налейте 500 мл воды, добавьте 3-4 сухих лавровых листа и 3-4 бутона гвоздики. Доведите до кипения и потомите на слабом огне 10-15 минут. Затем снимите с огня, остудите и процедите отвар, чтобы удалить твёрдые частицы. Перелейте жидкость в пульверизатор.

Как использовать

Перед уборкой равномерно, с расстояния 30-40 см, слегка распылите охлаждённый отвар по всей поверхности ковра. Не нужно заливать его, ворс должен быть лишь слегка увлажнён. Оставьте на 20-30 минут. За это время вода размягчит присохшую грязь и пыль, а эфирные масла лавра и гвоздики нейтрализуют запахи. Затем просто тщательно пропылесосьте ковёр. После такой чистки он станет свежим и приобретёт лёгкий пряный аромат.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
