Лайфхак с использованием подручных средств: как очистить чашку от налета за считанные минуты

Любая чашка после покупки недолго остается идеально чистой. Налет от чая или кофе способен так сильно въесться в материал, что иногда даже дорогие моющие средства бессильны в борьбе с ним.

Чтобы как можно скорее вернуть любимой посуде первоначальный вид, придумали несколько лайфхаков. Один из них предусматривает использование подручных средств. Обычно их применяют в ванной комнате, но если речь заходит о налете, то они оказываются не менее эффективными на кухне.

Дабы очистить чашку, можно взять обычную зубную пасту. Также понадобится зубная щетка, которой давно никто не пользовался, либо губка.

Для начала кружку необходимо намочить. Затем — нанести пасту на поверхность, потемневшую от напитков. После этого следует приступить к очищению с помощью щетки или губки. В конце чашку остается лишь тщательно сполоснуть.

Источник фото: Legion-Media