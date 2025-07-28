Петербургский Кембридж: где прячутся забытые особняки и тайны прошлого

От средневекового замка до «умного дома» начала XX века.

В Петербурге есть места, где время словно застыло. Лесной район — один из таких уголков, где среди современной суеты можно окунуться в атмосферу начала XX века.

Недаром этот район прозвали “петербургским Кембриджем” — здесь жили ученые, преподаватели и деятели культуры, связанные с Лесотехническим университетом.

Особняк Котлова: дача Шаляпина?

Путешествие начинается у метро “Площадь Мужества”, рядом с особняком Дмитрия Котлова.

Построенный в начале 1910-х годов, он напоминает средневековый замок. В народе его называют “дачей Шаляпина”, хотя прямых доказательств этому нет.

После революции в особняке открыли школу, а затем библиотеку “Огонек на Лесном”, работавшую даже в блокаду.

Сейчас здесь планируют открыть творческое пространство.

Дом Бертлинга: тайное заседание ЦК

Как пишет канал "Прогулки по Санкт-Петербургу", на Болотной улице стоит один из немногих сохранившихся деревянных домов Петербурга.

В начале XX века его приобрел Генрих Бертлинг, управляющий петербургским отделением компании “Зингер”.

Позже здание купил инженер В. А. Видстедт, но покинул Россию в 1917 году.

А 29 октября 1917 года здесь произошло тайное заседание ЦК РСДРП(б) с участием Владимира Ленина, определившее дальнейшую судьбу страны.

Сегодня в доме располагается детский музейный центр исторического воспитания.

Особняк Кайгородова: семейный модерн

Рядом с Серебряным прудом прячется особняк Дмитрия Кайгородова — профессора Земледельческого (Лесного) института, ученого и основателя русской фенологии.

Дом был построен в начале XX века в стиле модерн.

В 2000-х годах особняк отреставрировали, и теперь здесь находится департамент лесного хозяйства.

Особняк Данилевского: умный дом

Неподалеку находится особняк Александра Данилевского, построенный в 1911 году.

Это был настоящий “умный дом” своего времени: с системой сжигания мусора в печке и автоматическим освещением на лестнице.

После революции в здании располагался детский сад, что помогло ему сохраниться.

Лесной район — это уникальный уголок Петербурга, где можно увидеть архитектурные сокровища и прикоснуться к истории города.