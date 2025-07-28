Новые правила у воды: что ждет пляжи Петербург этим летом

Этим летом в Петербурге готовятся ввести новые единые правила по использованию водоемов для отдыха и купания. Они необходимы, чтобы решить проблему безопасности на воде.

Разбираемся, что именно изменится и почему это важно для всех жителей и гостей города.

Новый свод правил для водоемов Петербурга

Первое, что стоит знать — комплексный документ уже разработан Комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга и сейчас проходит согласование, сообщает КП.

Он сможет стать главным сводом правил для тех, кто отвечает за обустройство и контроль зон отдыха у воды — от муниципалитетов до частных владельцев пляжей.

Основные пункты новых правил

Условие Пояснение Качество воды должно строго соответствовать санитарным нормам Планируется регулярный мониторинг, чтобы вода была действительно безопасной для купающихся Дно и берега водоемов должны быть удобными и безопасными Это значит не только отсутствие мусора и препятствий, но и благоприятный рельеф дна — чтобы не было резких перепадов глубин и опасных ям Пляжи и зоны отдыха должны находиться минимум в 250 метрах от крупных инженерных сооружений, рыбохозяйственных заповедных зон и рыбоохранных территорий Это убережет и людей, и природу от возможных конфликтов Владельцы зон отдыха получат новые обязанности Регулярно проводить водолазное обследование дна и его очистку, получать необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и быстро принимать меры, если появится угроза здоровью отдыхающих Определяются сроки купального сезона с четкими датами открытия и закрытия, а также регламентируется проведение массовых мероприятий Это поможет лучше контролировать отдых у воды

Тревожная статистика и трагические случаи

Эти меры напрямую связаны с неприятной и печальной статистикой текущего лета. Уже погибло 22 человека, включая четырех детей.

Трагичный случай произошел совсем недавно — гибель двух сестер 11 и 14 лет на Верхнем Суздальском озере, пишет Фонтанка.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

Важность ответственности отдыхающих

В подобных условиях новые правила должны стать конкретным ответом на вызовы безопасности: важно не только контролировать качество воды и инфраструктуру, но и наладить оперативную работу по предотвращению несчастных случаев.

Кроме того, этот летний период показывает, что отдых у воды требует от каждого ответственности.

Купаться можно только в оборудованных и разрешенных местах; нельзя плавать и нырять в состоянии опьянения; нельзя прыгать в воду в незнакомых местах — там легко получить травму.

Также дети должны всегда быть под присмотром взрослых, особенно у водоемов; необходимо избегать зон с интенсивным движением катеров и гидроциклов.