Лучшие туры по России для пенсионеров: недорого, красиво и с комфортом

Когда речь заходит о летнем отдыхе для пенсионеров, важно учитывать несколько факторов. Во-первых, поездка должна быть комфортной и не слишком долгой. Во-вторых, стоимость тура должны быть невысокой. Опираясь на эти два критерия, можно сделать вывод, что заграничное путешествие — не всегда хороший вариант. В таком случае можно с комфортом отдохнуть и внутри страны. Вот три лучших направления.

Кавказские минеральные воды

Отправиться можно в Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Продолжительность туров бывает разная: можно взять всего три дня, а можно хоть десять. Сезон тут начинается с весны и длится по осень.

Помимо роскошных живописных видов, туристы могут оздоровиться минеральной водой и лечебными грязями. Такой отдых подойдет для тех, кто ценит спокойствие и тишину.

Путевка может включать в себя только питание и проживание, а может иметь опцию «все включено», в которую входит и лечение. В первом случае цена за ночь в санатории составляет порядка двух с половиной тысяч рублей. А вот проживание с лечением обойдется чуть дороже — от трех с половиной тысяч.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Круизы по Волге

Сезон круизов — с мая по сентябрь. Длительность путешествия тоже варьируется. В среднем за 4 дня и 3 ночи просят порядка 16000 рублей. Для пенсионеров также дополнительно предусмотрены скидки.

Можно выбрать различные направления и тематики: бывают и кино-круизы, и дегустации и обычные туры. В стоимость, помимо проживания в каюте, также включены питание, культурные и оздоровительные программы. Иногда входят и экскурсии, но от них можно отказаться и провести время на самом теплоходе или прогуляться самостоятельно.

Проще говоря, подобрать круиз под свой бюджет и запросы не составит труда. Нужно просто зайти на сайт интересующей вас компании и выбрать нужные даты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Крым

Многие туроператоры предлагают совмещенную программу «‎поезд + автобус». За семь дней можно успеть посетить Керчь, Феодосию, Бахчисарай, Севастополь, Симферополь, Евпаторию и Тамань. Проживают туристы прямо в своих купе, так что беспокоиться о гостинице не придется. А еще не стоит переживать о безопасности: в таком отеле на колесах постоянно присутствуют врачи, которые внимательно следят за здоровьем пассажиров, так что поездка пенсионерам точно не навредит, пишет портал «‎Комсомольская правда».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru