«Голову вымозжу каменным Невским»: что связывало Маяковского и футуристов с Петербургом

Петербург оставил в жизни Владимира Маяковского след не меньший, чем он — в истории русской поэзии.

Именно в Петербурге Маяковский заявляет о себе как футурист, участвует в скандальных выступлениях, начинает публиковаться и выступать.

Здесь он встречает и любовь, и драму всей своей жизни.

Гид Павел Перец предлагает прогуляться по Петербургу Маяковского и узнать, как город повлиял на жизнь и творчество поэта.

В конце лета 1916 года 23-летний Владимир поселился на улице Надеждинской (ныне — улица Маяковского, 52) в доходном доме В. К. Гаугера.

Он снял комнату «в пятом этаже» с двумя большими и светлыми окнами, в которой иногда выполнял работу согласно своему первому художественному образованию.

Местоположение было неслучайным: в десяти минутах ходьбы отсюда жила чета Бриков.

Улица Жуковского, 7-9: квартира Бриков и рождение “Облака в штанах”

Трехкомнатную квартиру окнами во двор Лиля Брик считала крошечной.

Сюда Володю привела ее младшая сестра Эльза, даже не подозревая, что ее кавалер тут же потеряет к ней всяческий интерес.

Известно впечатление Лили от первого чтения «Облака в штанах»:

«Вся поэзия казалась никчемной — писали не те, и не так, и не про то, — а тут вдруг и то, и так, и про то».

Уже вскоре Маяковский переехал к ним жить.

Угол Невского и Фонтанки: место рождения “Флейты-позвоночника”

Как пишет Телеграм канал "Лахта Центр", странная форма сосуществования втроем не могла проходить гладко.

Маяковский постоянно ревновал Лилю, а та оправдывала свою жестокость тем, что:

«страдать Володе полезно: он помучается и напишет хорошие стихи».

И действительно, несчастный поэт бежал к излюбленному перекрестку реки и проспекта, где рождались строчки поэмы «Флейта-позвоночник»:

«Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь и голову вымозжу каменным Невским!»

Кафе «Бродячая собака»: эпатаж и скандал в творческой атмосфере

В кафе «Бродячая собака» (Итальянская улица, 4) состоялось одно из самых нашумевших выступлений молодого футуриста.

По воспоминаниям хозяина заведения Бориса Пронина, поэта долго не допускали на сцену, пока в один из «кислых» вечеров он сам не напросился, чтобы «расшевелить буржуев» и устроить épater, т. е. эпатаж.

Пронин сказал: «Шпарьте!» — и Маяковский прочитал «Вам», в котором предпочитал обслуживанию собравшейся публики подавать ананасную воду «женщинам с низкой социальной ответственностью».

Скандал вышел такой, что был даже составлен полицейский протокол.

Дом Адамини: футуристы, поэзия и переезд в Москву

В угловом доме Адамини (набережная Мойки, 1/8) жил друг Маяковского футурист Василий Каменский, который вместе с Бурлюком предложил сшить ему желтую кофту в знак протеста против фраков.

После закрытия «Бродячей собаки» Пронин открыл здесь же, в подвале, «Привал комедиантов», где поэт выступил в марте 1917 года.

Но уже случилась февральская революция, в стране начались коренные перемены, которые вскоре отразились и на судьбе поэта. Они проявились в его переезде в Москву.

История постоянного жительства Маяковского на берегах Невы закончилась.

Прогулка по Петербургу Маяковского — это путешествие в мир поэзии, любви и революции, где каждый дом, каждая улица хранят память о великом поэте.