Любовь зла — полюбишь и камень: топ-5 самых странных браков со всего мира

Отыскать свою вторую половинку — задача не из легких. Некоторые пребывают в поисках всю жизнь, но так и не находят того или ту самую. Другие же, чтобы не тратить время зря, решают связать свою жизнь со странными персонажами, и не всегда одушевленными.

Муж-голограмма

Испанская художница Алисия Фрамис вышла замуж за голограмму по имени AILex, работающую на основе искусственного интеллекта. Известно, что супруг объединил в себе все качества бывших партнеров женщины. Среди них был и манекен по имени Пьер. Сама Алисия призналась, что в эмоциональном плане голограммы для нее ближе, чем роботы.

Виртуальная жена

29-летний житель Токио пошел дальше и заключил брак с персонажем видеоигры Love Plus по имени Нене Анегасаки. Мужчина отметил, что избрал себе такую спутницу жизни из-за ее покладистого характера и способности явиться по первому зову. Видеотрансляцию бракосочетания японец транслировал в интернете.

Жена-пицца

Если вы подумали, что такое могло произойти только в Италии, то нет. Настолько преданный фанат пиццы нашелся в России. Житель Томска заявился в ЗАГС вместе с пиццей, а на коробку даже надел фату. Однако регистрировать брак отказались.

«Пицца не отвергнет и не предаст, а я ее действительно искренне люблю», — заявлял томич.

Супруги-котики

48-летняя веб-дизайнер Барбарелла Бюхнер из Великобритании предпочла выйти замуж сразу за двух своих котов. С мужчинами она «завязала» после последних отношений, которые длились семь лет. Брак британка зарегистрировала на сайте Marryyourpet. Свадьбы не было — женщина лишь кликнула мышкой на слово «Да» на онлайн-церемонии.

Муж-камень

Необычного «супруга» выбрала для себя и британская художница Трейси Эмин. В 2015 году она заключила брак с древним камнем во Франции. Причем на церемонию невеста надела погребальный саван отца. Помимо необычного перфоманса эта свадьба имеет для женщины и символическое значение: она никогда не будет чувствовать себя одинокой, поскольку «муж» всегда будет ждать ее на холме с видом на море.

Источник фото: Legion-Media