«Фиксируйте проблемы и делайте фотографии»: что нужно сделать петербуржцам, чтобы дом включили в план ремонта

Когда ждать капремонта: ключ к информации о доме.

Понимание того, нуждается ли дом в ремонте и когда он будет проведен, является ключевым для собственников.

Владимир Подопригора, к.э.н., заведующий Научной лабораторией «Цифровые технологии тарифного регулирования» РЭУ им Г.В. Плеханова, указал порталу «Городовой» на официальные источники информации.

План капремонта — главный ориентир

«Посмотрите на “План капитального ремонта”. Ваш дом стоит в региональной программе капремонта», — советует эксперт.

В плане указан год включения дома в ремонт. Чем раньше этот год, тем выше признанная износность.

Если в планах «замена инженерных систем (сетей) в ближайшие 1-3 года — это прямой показатель их плохого состояния».

Также полезно посещать ежегодные общие собрания собственников, где УК отчитывается о состоянии дома.

Косвенные признаки износа в вашей квартире

Проблемы общедомовых сетей часто проявляются внутри личных помещений. Признаки, на которые следует обратить внимание:

Электрика: Постоянное «моргание» света при включении мощных приборов или частое срабатывание автоматов могут говорить о перегруженной сети.

Водоснабжение: «Ржавая, мутная вода из горячего крана» или слабый напор — верные признаки коррозии в трубах.

Отопление: Холодные радиаторы при горячих стояках указывают на проблемы с системой.

Сроки службы и критический износ

Нормативы устанавливают четкие рамки: электропроводка — 20-25 лет, стальные трубы — 15-30 лет, кровля — от 15 до 50 лет.

«Согласно методикам, если физический износ конструкций или систем превышает 30-40%, они требуют внимания, а при 60-70% — срочной замены».

Действия собственника: фиксация и требование

Что делать, обнаружив проблемы?

«Фиксируйте проблемы. Делайте фотографии… Пишите заявления в УК», — говорит эксперт.

Коллективные обращения всегда имеют больший вес. Главная задача собственника — добиться официального обследования.

В случае бездействия УК, необходимо обращаться в Госжилинспекцию, которая «может обязать УК устранить нарушения».

При этом категорически не рекомендуется «самостоятельно ремонтировать общедомовые сети — это опасно и незаконно».