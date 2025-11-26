Городовой / Город / Клешни из‑под Питера: в 2026 на прилавках появятся раки из Ленобласти
Клешни из‑под Питера: в 2026 на прилавках появятся раки из Ленобласти

Опубликовано: 26 ноября 2025 12:27
Регион начал производство чёрной икры, расширяя ассортимент своей промышленной продукции.

На встрече с журналистами в ТАСС выступил заместитель губернатора Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного и рыболовного комплекса Олег Малащенко.

Он представил предварительные данные за 2025 год и обозначил основные направления развития отрасли, сообщает 78.ru.

Главным событием стала информация о расширении ассортимента рыбной продукции: теперь местные производители выходят на рынок с чёрной икрой – продукция уже продаётся в магазинах региона.

Ленинградская область по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объёму выращивания форели, а также находится на третьей позиции в стране по общему показателю выращенной рыбы – около 10 тысяч тонн ежегодно.

В числе продукции есть и красная икра, производство которой продолжает расти. Дополнительно руководство области анонсировало новый проект по разведению раков.

Олег Малащенко отметил:

«Первых раков посадим в мае, в следующем году будем радовать ленинградцев раками».

Увеличились и объёмы рыбы, выловленной на территории области: за год прирост составил 20 процентов. Общий объём вылова достиг 30 тонн; среди основных видов – корюшка, сельдь, салака и другие.

При этом разрешённый размер улова в Финском заливе использован только наполовину. Основную причину Олег Малащенко видит в низком спросе среди населения.

Ранее президент России Владимир Путин высказывал необходимость реализации улова отечественных рыбаков преимущественно на внутреннем рынке. По его мнению, важно, чтобы жители страны могли приобретать рыбу по доступным ценам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
