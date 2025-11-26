Клешни из‑под Питера: в 2026 на прилавках появятся раки из Ленобласти

К бою курантов — плюс к чеку: икра и красная рыба могут прибавить 5–7% в цене

Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

Перейти