35 квадратных метров тайны: кто и почему построил самый маленький дом в центре Петербурга

В самом сердце Санкт-Петербурга, неподалеку от Летнего сада, скрывается архитектурная загадка — самый маленький дом города.

Его ширина всего 4 метра, высота примерно в два раза больше, одна квартира и бессчетное количество легенд.

От арки привратника к уникальному жилью

Изначально это здание вовсе не было домом. В старину, когда соседние постройки еще не существовали, здесь была арка, а над ней — небольшое помещение, где проживал привратник Малого Мраморного дворца.

От этого помещения, как гласят предания, вел длинный коридор.

«Каким образом это было реализовано — одному богу известно, ведь никаких точных планов или, упаси боже, фотографий не сохранилось», — отмечают исследователи.

Трансформация в жилой дом

Позже, когда территория дворцового хозяйства уменьшилась, на его месте появились дома № 3 и № 5 по Гагаринской улице. Арка сохранилась, а коридор исчез.

В 1930-е годы жилищная контора «Жилторгслужащий» увидела в заделанной арке не только эстетику, но и «лишние квадратные метры». Так, в Ленинграде появился самый маленький и узкий жилой дом.

Уникальная квартира, доступная немногим

Как пишет портал prousadbi, первый этаж дома занимает неиспользуемое коммерческое помещение. А вот на втором — уютная квартира площадью чуть более 30 квадратных метров.

Попасть в нее можно только со двора, поднявшись по лестнице.

«Побывать внутри — огромная удача», — говорят те, кому посчастливилось.

Квартиру сдают посуточно, но из-за своей уникальности она «расписана на месяцы вперед», что делает знакомство с самым маленьким домом Петербурга внутри нетривиальной задачей.