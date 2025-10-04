35 квадратных метров тайны: кто и почему построил самый маленький дом в центре Петербурга

В самом сердце Санкт-Петербурга, неподалеку от Летнего сада, скрывается архитектурная загадка — самый маленький дом города.
Его ширина всего 4 метра, высота примерно в два раза больше, одна квартира и бессчетное количество легенд.
От арки привратника к уникальному жилью
Изначально это здание вовсе не было домом. В старину, когда соседние постройки еще не существовали, здесь была арка, а над ней — небольшое помещение, где проживал привратник Малого Мраморного дворца.
От этого помещения, как гласят предания, вел длинный коридор.
«Каким образом это было реализовано — одному богу известно, ведь никаких точных планов или, упаси боже, фотографий не сохранилось», — отмечают исследователи.
Трансформация в жилой дом
Позже, когда территория дворцового хозяйства уменьшилась, на его месте появились дома № 3 и № 5 по Гагаринской улице. Арка сохранилась, а коридор исчез.
В 1930-е годы жилищная контора «Жилторгслужащий» увидела в заделанной арке не только эстетику, но и «лишние квадратные метры». Так, в Ленинграде появился самый маленький и узкий жилой дом.
Уникальная квартира, доступная немногим
Как пишет портал prousadbi, первый этаж дома занимает неиспользуемое коммерческое помещение. А вот на втором — уютная квартира площадью чуть более 30 квадратных метров.
Попасть в нее можно только со двора, поднявшись по лестнице.
«Побывать внутри — огромная удача», — говорят те, кому посчастливилось.
Квартиру сдают посуточно, но из-за своей уникальности она «расписана на месяцы вперед», что делает знакомство с самым маленьким домом Петербурга внутри нетривиальной задачей.