От крепости до храма: 18 октября навсегда вписано в историю Петербурга

Два символа города заложенные в один день с разницей в 160 лет.

18 октября в истории Санкт-Петербурга – дата особая: в этот день город не раз становился свидетелем событий, определивших его судьбу и лицо.

Кронштадт: морская крепость Петра

18 октября 1723 года Пётр I лично присутствовал на официальной закладке Кронштадта. Крепость задумывалась не просто как фортификационный узел, а как символ морской мощи новой России. Здесь создавался флот, отсюда шло укрепление позиций империи на Балтике.

«Спас на Крови»: храм-памятник на месте трагедии

Ровно 160 лет спустя, 18 октября 1883 года, началась закладка храма Воскресения Христова — того самого «Спаса на Крови».

Он возводился на месте убийства Александра II, и каждая его деталь напоминала о трагедии, но вместе с тем служила символом памяти и духовной силы. Сегодня это один из самых узнаваемых храмов города.

Дополнения: от театра до космоса

В 1942 году в блокадном Ленинграде был образован Городской театр, позже получивший имя Веры Комиссаржевской.

В 1963 году мир впервые узнал о «космонавте-кошке»: именно 18 октября четвероногий пассажир побывал в космосе, открыв новую страницу в истории науки.

В литературе эта дата тоже заметна: 18 октября 1894 года родился Юрий Тынянов — писатель и теоретик литературы, один из ключевых представителей формальной школы, передает ProCulture.

Так 18 октября объединяет в себе военные, духовные, культурные и научные вехи, напоминая, что Петербург всегда стоял на перекрёстке истории — и страны, и всего мира.