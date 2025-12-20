Максимальный срок хранения мяса в морозилке: пролежит века или испортится?

Есть в нашей общей кулинарной памяти такой миф: морозилка — это волшебная камера вечной свежести. Забросил туда купленную по акции говядину, и пусть лежит до лучших времён. Год, два, пять… Главное — не размораживать.

Потом достаёшь этот ледяной булыжник, а он пахнет всем, что было в отсеке в эти годы. Испанские специалисты по безопасности продуктов, кажется, решили поставить жирную точку в этих экспериментах. И их вердикт суров: даже у стейка в анабиозе есть свой срок годности.

К долгожителям — тем, кто может продержаться целый год при стабильных -18 °C — эксперты AESAN относят говядину, баранину и козлятину. Видимо, более плотная структура и жировой состав делают их морозостойкими, передает Vanitatis.

Свинина — уже менее вынослива, её максимум — полгода. А вот с птицей вообще отдельная история: разобранная на части тушка — 9 месяцев, а целый цыплёнок или индейка, хранящие свою анатомическую целостность, — все 12. Логика проста: меньше площадь контакта с воздухом и морозом — меньше окисление и «морозный ожог».

Но вот ключевой момент, который большинство из нас героически игнорирует: заморозка не гарантирует, что продукт сохранит качество. Жир постепенно окисляется (да-да, даже при -18 °C), теряя вкус и приобретая тот самый «лежалый» привкус.

Белки тоже меняют структуру, что сказывается на сочности после готовки. AESAN прямо говорит: соблюдение сроков — это не бюрократия, а единственный способ хоть как-то сохранить питательные свойства и вкус. Проще говоря, через год та самая отборная говядина станет просто безопасным, но безрадостным источником белка.

И главный лайфхак от профессионалов — даже не про заморозку, а про разморозку. Классическая русская привычка оттаивать мясо на столе или в тазике с водой не годится.

«Размораживать мясо необходимо в холодильнике» — это не рекомендация, это железное правило. На кухонной столешнице создаётся идеальный инкубатор для микробов: края продукта теплеют, а середина ещё ледяная. Холодильник же обеспечивает равномерное и безопасное оттаивание, без гастрономических сюрпризов.

