Малообеспеченным пенсионерам хотят вернуть деньги за лекарства: как это сделают
Малообеспеченным пенсионерам хотят вернуть деньги за лекарства: как это сделают

Опубликовано: 28 октября 2025 16:30
В прошлом году цены на лекарственные препараты увеличились на 12%, опередив уровень инфляции.

Депутаты от партии «Справедливая Россия», в числе которых Сергей Миронов, намерены предложить поправки в действующий закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Согласно инициативе, пенсионеры с доходами ниже полуторакратной величины прожиточного минимума смогут претендовать на полное возмещение расходов на лекарства, выписанные врачом.

Информация об этом опубликована «Известиями».

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что забота о старшем поколении и выполнение государственных социальных гарантий — важная часть государственной социальной политики.

Исследования специалистов НИУ ВШЭ свидетельствуют, что люди после 70 лет тратят свыше 80 процентов своего бюджета на основные нужды, где значительную статью составляют медицинские услуги и покупка медикаментов. Согласно расчетам, на эти цели направляются основные доходы пожилых граждан.

По сведениям Росстата на начало 2024 года, в стране около 34 миллионов человек, чей возраст превышает установленный уровень трудоспособности. 90 процентов людей, преодолевших шестидесятилетний рубеж, страдают хотя бы одним хроническим заболеванием.

Авторы законодательной инициативы обращают внимание, что за последний год стоимость медикаментов увеличилась на 12 процентов, что заметно выше уровня инфляции, зафиксированного на 2 декабря — 9,07 процента.

Ранее отмечалось, что покупка недвижимости у пенсионеров может сопровождаться рисками для покупателя, включая возможность потери средств.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
