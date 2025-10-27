Миллиард на рельсах: ущерб от майнинг-фермы на станциях Ленобласти перевалил за миллиард рублей

В Ленинградской области задержаны шесть человек, которых подозревают в организации подпольного комплекса по добыче криптовалюты. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма нанесённого ущерба превысила 1 млрд рублей.
Установлено, что руководители регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с участниками майнинга. Пользуясь служебным положением, они разместили оборудование для добычи криптовалюты на территории двух железнодорожных станций в Приозерском районе — Громово и Луговая.
В ходе оперативных мероприятий полиция нашла на этих участках контейнеры, оснащённые специальными устройствами для майнинга. За время функционирования нелегальной фермы было израсходовано более 80 млн кВт электроэнергии.
В результате обысков у задержанных изъяты:
- компьютеры
- карты памяти
- мобильные телефоны
- оборудование для видеосъемки
- банковские карты
- документы
- деньги — около 7 млн рублей
- устройства для майнинга
Двоих подозреваемых отправили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за превышение служебных полномочий.
Нарушителям может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в России ежегодные потери по причине нелегального майнинга достигают 10 млрд рублей.