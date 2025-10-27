Миллиард на рельсах: ущерб от майнинг-фермы на станциях Ленобласти перевалил за миллиард рублей

Новости по теме

Лекарство оказалось наказанием: петербуржец лечил простатит коноплёй — и лишился водительских прав

Перейти

«Ни о чем не жалеет»: какое наказание дали петербургскому пенсионеру за напечатанные на принтере рубли

Перейти

Не просто «плохая примета»: эксперт о том, как получить выплату за ущерб автомобилю от птичьего помета

Перейти

«Будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной»: кто понесет наказание за шутку над петербургским школьником, обернувшуюся трагедией

Перейти

«Без ущерба для природы»: экотропа в «Новоорловском» откроет петербуржцам мир редких животных

Перейти