Миллиард на рельсах: ущерб от майнинг-фермы на станциях Ленобласти перевалил за миллиард рублей
Миллиард на рельсах: ущерб от майнинг-фермы на станциях Ленобласти перевалил за миллиард рублей

Опубликовано: 27 октября 2025 07:26
В рамках расследования дела шесть подозреваемых задержаны, из них двое арестованы, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

В Ленинградской области задержаны шесть человек, которых подозревают в организации подпольного комплекса по добыче криптовалюты. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма нанесённого ущерба превысила 1 млрд рублей.

Установлено, что руководители регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с участниками майнинга. Пользуясь служебным положением, они разместили оборудование для добычи криптовалюты на территории двух железнодорожных станций в Приозерском районе — Громово и Луговая.

В ходе оперативных мероприятий полиция нашла на этих участках контейнеры, оснащённые специальными устройствами для майнинга. За время функционирования нелегальной фермы было израсходовано более 80 млн кВт электроэнергии.

В результате обысков у задержанных изъяты:

  • компьютеры
  • карты памяти
  • мобильные телефоны
  • оборудование для видеосъемки
  • банковские карты
  • документы
  • деньги — около 7 млн рублей
  • устройства для майнинга

Двоих подозреваемых отправили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за превышение служебных полномочий.

Нарушителям может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России ежегодные потери по причине нелегального майнинга достигают 10 млрд рублей.

Юлия Аликова
