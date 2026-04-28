На берегу какого моря расположен Сестрорецк?

Сестрорецк расположен на берегу Финского залива — части Балтийского моря. Этот залив, соединяющий Балтийское море с Санкт-Петербургом и его окрестностями, играет ключевую роль в истории и современной жизни города.

Исторический контекст

Финский залив стал значимым для Сестрорецка ещё в эпоху Петра I. В 1714 году император посетил устье реки Сестры и решил построить здесь летнюю резиденцию на берегу залива. По его приказу был возведён каменный дворец (не сохранился до наших дней) и разбит парк «Дубки», где сегодня можно увидеть вековые дубы, посаженные по его указанию.

В 1721 году в Сестрорецке начали строить оружейный завод, для работы которого было создано искусственное озеро — Сестрорецкий Разлив. Оно образовалось при запруде реки Сестры и Чёрной речки.

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) Сестрорецк выдержал бомбардировку англо-французского флота, чьи корабли находились в Финском заливе.

Пляжи Сестрорецка

Сегодня Финский залив — популярное место для отдыха. В Сестрорецке и окрестностях есть несколько пляжей, каждый со своими особенностями:

Дубковский пляж — один из самых южных в городе, отделён от других пляжей полосой леса. Протяжённость — около 1 км, берег покрыт крупным песком с галькой, местами встречаются каменистые участки. Вход в залив пологий, глубина нарастает постепенно, что делает пляж удобным для семейного отдыха. Здесь есть детская и волейбольная площадки, прокат сапбордов, лодок и катамаранов, кабинки для переодевания и туалеты.

Сестрорецкий пляж — двухкилометровый песчаный пляж, окружённый сосновым лесом. Здесь пологий вход в воду и чистое песчаное дно. На пляже есть кабинки для переодевания, общественные туалеты, детские и спортивные площадки, а также пляжные зонты и скамейки. Летом здесь проводят соревнования по парапланеризму и виндсёрфингу.

Дюны — пляж на берегу Финского залива, окружённый соснами и скалами. Здесь есть оборудованная зона для отдыха с гамаками, качелями и подвесными креслами, а также детские и волейбольные площадки. Посетители отмечают, что вода в заливе чистая и прохладная, а песок — мягкий и чистый.

