Полмиллиарда за вид на эстакаду: как трасса М-32 изменит жизнь в «Северном Версале»

Опубликовано: 28 апреля 2026 13:27
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В непосредственной близости от зоны производства масштабных работ расположены два элитных жилых комплекса.

В Приморском районе Петербурга закипела большая стройка. Магистраль М-32, о которой говорили годами, наконец-то перешла из бумажных планов в реальные дела.

На месте уже вовсю шумят краны, а дорожники начали собирать пролёты будущих эстакад.

Для города это спасение от пробок, а вот для жителей элитных посёлков неподалеку — повод крепко задуматься о будущем.

Зачем нужна эта дорога?

М-32 — это мощная четырехполосная трасса длиной почти 8 километров. Её главная задача — «развязать» транспортный узел у «Лахта Центра».

Сегодня выехать из этого района в сторону центра или области — та ещё задача. Новая дорога свяжет Приморский проспект с перспективной магистралью №49 и позволит водителям пролетать над железнодорожными путями Сестрорецкого направления, не замирая перед шлагбаумами.

Соседи в тревоге: «Северный Версаль» и «Лахта Парк»

Прямо в эпицентре стройки оказались два статусных жилых комплекса. Это «Северный Версаль» с его дворцовой архитектурой и более современный «Лахта Парк».

Раньше здесь платили за тишину и близость к природе. Теперь же под окнами будет трасса с разрешенной скоростью 80 км/ч.

Неудивительно, что на сайтах объявлений резко прибавилось предложений. В «Лахта Парке» на продажу выставили уже несколько десятков объектов недвижимости, сообщает "ДП".

Цены разные: от вполне «земных» 200 тысяч за квадрат до элитных 400 тысяч и выше. В «Северном Версале» аппетиты выше — там за роскошный особняк могут просить почти полмиллиарда рублей.

Кто строит и когда закончат?

За проект взялся дорожный гигант — компания «ВАД». Город выделил на стройку внушительные 23,8 миллиарда рублей.

По плану, первые машины поедут по М-32 в конце 2028 года. Но ограничения для водителей начались уже сейчас: с 5 апреля на участке Приморского шоссе стало сложнее проехать из-за дорожных работ.

Будет ли очень шумно?

Строители обещают, что жителей в беде не оставят. Вот что обещают сделать для комфорта:

  • Стена из экранов. Вдоль трассы поставят огромные шумозащитные щиты. Их общая длина составит более 5 километров.
  • Дистанция. Между дорогой и заборами жилых комплексов оставят буферную зону в 20–30 метров.
  • Бонусы для пешеходов. В этой зоне сделают не просто пустырь, а проложат тротуары и велодорожки.
Автор:
Юлия Аликова
