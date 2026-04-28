Городовой / Полезное / Салат "Стефания": новинка из пекинской капусты – нежный, сочный и вкусный – всегда выручает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Болельщики «Корабелки» из Петербурга возмущены: где посмотреть игру «Финала шести» Город
Геннадий, Вера и штраф на 10 миллионов: нейросеть взялась за стены и кадры Петербурга Город
В чем преимущество автобусных экскурсий в Петергоф из Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Между штормом и летом: зачем идти в «Пенсионерную конюшню» и почему парки в Царском Селе закрыты Город
Какие интересные глэмпинги есть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Стефания": новинка из пекинской капусты – нежный, сочный и вкусный – всегда выручает

Опубликовано: 28 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Салат "Стефания": новинка из пекинской капусты – нежный, сочный и вкусный – всегда выручает
Салат "Стефания": новинка из пекинской капусты – нежный, сочный и вкусный – всегда выручает
Legion-Media
Рецепт нежного и сочного салата "Стефания"

Кулинарный блогер Галина Устинова поделилась интересным рецептом нового салата с пекинской капустой "Стефания". Получается нежным, сочным и очень вкусным. Не оставит равнодушными ни домочадцев, ни привередливых гостей. Прекрасно подойдет и для повседневного меню, и для праздничного стола. Выручит, если нет времени и сил готовить, а подкрепиться и накормить домашних нужно.

Что потребуется:

  • пекинская капуста или молодая белокочанная – 350 граммов;
  • куриная грудка или копченая курица – 250 граммов;
  • свежий огурец – 1-2 шт.;
  • чернослив – 100 граммов;
  • красный лук – 1 небольшая луковица;
  • майонез – 3 столовые ложки;
  • сметана – 3 столовые ложки;
  • лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу.
  • соль перец – по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно вскипятить подсоленную воду, отправить туда куриную грудку, добавить лавровый лист и 2-3 горошины перца для аромата. Варить на умеренном огне после закипания 20 минут. Оставить грудку остывать в бульоне, чтобы она получилась мягкой и сочной. Если нет времени и сил, то можно использовать копченую курицу.

Чернослив залить горячей водой и оставить на 5-10 минут, потом обсушить и нарезать соломкой.

Тем временем нашинковать пекинскую или молодую белкочанную капусту. Огурцы нарезать соломкой. Куриное филе или копченую курицу нарезать кубиками или разобрать на волокна. Красный лук нарезать перышками.

В отдельной миске смешать майонез и сметану в равных пропорциях, добавить лимонный сок. Перемешать.

Подача

Для перекуса салат можно просто заправить и перемешать, но для праздничного стола лучше собрать его слоями. Основой будет пекинская или молодая белокочанная капуста. Затем следует выложить часть соуса. Вторым слоем идут огурцы, третьим – курица, после снова нужно выложить соус, четвертый слой – чернослив, потом – соус сеточкой и сверху все следует украсить красными перышками лука.

Полезные советы

  • Соус лучше делать чуть жидким: он хорошо пропитает слои.
  • Чернослив – ключевой ингредиент салата "Стефания": не стоит его пропускать.
  • Лук можно замариновать в воде с уксусом и щепоткой сахара: вкус станет мягче.
  • Для более яркого вкуса в соус можно добавить немного горчицы.
  • Если готовите салат заранее, то нарезать и добавлять огурцы следует ближе к подаче, чтобы блюдо сохранило свежесть.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью