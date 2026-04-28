Салат "Стефания": новинка из пекинской капусты – нежный, сочный и вкусный – всегда выручает

Кулинарный блогер Галина Устинова поделилась интересным рецептом нового салата с пекинской капустой "Стефания". Получается нежным, сочным и очень вкусным. Не оставит равнодушными ни домочадцев, ни привередливых гостей. Прекрасно подойдет и для повседневного меню, и для праздничного стола. Выручит, если нет времени и сил готовить, а подкрепиться и накормить домашних нужно.
Что потребуется:
- пекинская капуста или молодая белокочанная – 350 граммов;
- куриная грудка или копченая курица – 250 граммов;
- свежий огурец – 1-2 шт.;
- чернослив – 100 граммов;
- красный лук – 1 небольшая луковица;
- майонез – 3 столовые ложки;
- сметана – 3 столовые ложки;
- лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу.
- соль перец – по вкусу.
Как приготовить:
Первым делом нужно вскипятить подсоленную воду, отправить туда куриную грудку, добавить лавровый лист и 2-3 горошины перца для аромата. Варить на умеренном огне после закипания 20 минут. Оставить грудку остывать в бульоне, чтобы она получилась мягкой и сочной. Если нет времени и сил, то можно использовать копченую курицу.
Чернослив залить горячей водой и оставить на 5-10 минут, потом обсушить и нарезать соломкой.
Тем временем нашинковать пекинскую или молодую белкочанную капусту. Огурцы нарезать соломкой. Куриное филе или копченую курицу нарезать кубиками или разобрать на волокна. Красный лук нарезать перышками.
В отдельной миске смешать майонез и сметану в равных пропорциях, добавить лимонный сок. Перемешать.
Подача
Для перекуса салат можно просто заправить и перемешать, но для праздничного стола лучше собрать его слоями. Основой будет пекинская или молодая белокочанная капуста. Затем следует выложить часть соуса. Вторым слоем идут огурцы, третьим – курица, после снова нужно выложить соус, четвертый слой – чернослив, потом – соус сеточкой и сверху все следует украсить красными перышками лука.
Полезные советы
- Соус лучше делать чуть жидким: он хорошо пропитает слои.
- Чернослив – ключевой ингредиент салата "Стефания": не стоит его пропускать.
- Лук можно замариновать в воде с уксусом и щепоткой сахара: вкус станет мягче.
- Для более яркого вкуса в соус можно добавить немного горчицы.
- Если готовите салат заранее, то нарезать и добавлять огурцы следует ближе к подаче, чтобы блюдо сохранило свежесть.
