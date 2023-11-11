На осенней распродаже стоит купить эти три вещи: будете носить всю зиму

Многие считают, что распродажи — пустая трата денег. На самом деле в межсезонье действительно можно найти хорошую теплую одежду по низкой цене. Главное — брать универсальные вещи, которые пригодятся и зимой.

Не проходите мимо плотных платьев длины миди. В холода они помогут почувствовать себя женственной и привлекательной. Наряд отлично сочетается с разной верхней одеждой и любой обувью: от теплых кроссовок до сапог на каблуке.

Для активных прогулок по городу и зимним паркам приобретите трикотажные брюки клеш. Они удобные, но в то же время выглядят в повседневности куда более уместно, чем спортивные штаны. Преимущество еще и в том, что под них можно надеть колготки.

Полосатый свободный джемпер в стиле регби — еще одна незаменимая вещь. Такая кофта хорошо смотрится с прямыми брюками, базовыми джинсами и шерстяной юбкой, отмечают на портале «Я покупаю».

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