Нужно ли размораживать мясо перед варкой: большинство хозяек заблуждаются

Многие уверены, что мясо перед варкой размораживать не следует. Дескать, это пустая трата времени. Ведь в воде продукт все равно быстро станет мягким. Однако шеф-повар Андрей Сулима советует все же подождать лишние пару часов.

Чтобы свинина, говядина или курица получились вкусными, им нужно дать оттаять. Затем куски следует промыть, обсушить, а только потом приступать к готовке.

«Есть принцип термовлагопереноса. Если нам нужно вкусное мясо, а бульон не важен, то кладем его в кипящую воду. Тогда то, что в продукте содержится, останется внутри. А если необходим бульон, отправляем кладем кусок в холодную воду. При постепенном нагреве все, что содержится в мясе, выйдет в жидкость. Поэтому для хорошего отварного мяса его нужно обязательно размораживать и класть в кипящую воду. Также в воду надо добавлять коренья и мокровь. На два–три литра понадобятся: одна луковица и одна морковка. Предварительно рекомендую поджарить их на сухой сковороде», — добавил кулинарный эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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