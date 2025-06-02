От игрушек до стройматериалов: какие товары попадут под обязательную маркировку и что это значит для покупателей

С 1 сентября 2024 года в России стартует масштабное расширение системы маркировки товаров. Это — важный шаг, направленный на борьбу с контрафактом, повышение качества продукции и защиту прав потребителей.
Новые требования коснутся самых разных категорий товаров — от детских игрушек до строительных материалов.
Борьба с некачественными игрушками
По словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции:
«Мы призываем компании подключаться к системе заранее, чтобы иметь возможность спокойно и без спешки решить все организационные и технические вопросы».
Это — особенно важно, учитывая, что безопасность детских товаров — один из приоритетов.
«Игрушки — чувствительный рынок, и мы видим высокий уровень ответственности от участников. Поддержка оказывается на всех этапах, включая выездную помощь и консультации. Ожидаем, что внедрение маркировки повысит прозрачность, усилит защиту потребителей и создаст равные условия для добросовестных участников рынка», — подчеркнул замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Стройматериалы под контролем
Маркировка также охватит цемент, гипс, шпаклевки, герметики и другие стройматериалы. По данным объединения «СОЮЗЦЕМЕНТ», доля фальсификата на рынке достигает 22,1%.
«Пилот дал положительный результат. Мы отработали весь процесс, включая выбор оборудования. Процесс внедрения маркировки понятен и возможен. Работа с Оператором и интегратором выстроена прозрачно», — отметил директор по производству «НКСС» Владимир Москаленко.
Кондитерская отрасль — послабления для бизнеса
В кондитерской отрасли правительство сделало послабление бизнесу для комфортного внедрения в систему. Как пишет Телеграм-канал «Честный знак», после 1 сентября для подготовки к нанесению кодов на продукцию компаниям в кондитерской отрасли дается несколько месяцев.
Спортпит — борьба с контрафактом
В сегменте спортпита по оценкам отраслевых экспертов доля контрафакта может достигать 50%.
«На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в 10 раз. Спортпит ждет похожая трансформация», — прокомментировали в ЦРПТ.
Чай, кофе и растворимые напитки
Также с 1 июня по конец августа пройдет эксперимент по маркировке чая, кофе, цикория и других растворимых напитков. С 1 сентября компании начнут регистрироваться в системе. По данным главы общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, продукция в этой категории нередко не соответствует заявленному составу:
«Фальсификат — это замена сырья, скрытые компоненты и превышение допустимых уровней».
Бритвы и сменные лезвия
Новые требования также распространятся на бритвы и сменные лезвия. Для них эксперимент пройдет с 1 июня по 31 августа 2025, а с 1 сентября стартует обязательная регистрация в системе.
«Мы круглосуточно находимся на связи с бизнесом и готовы поддерживать участников на всех этапах маркировки от бесплатного пилотного проекта до введения обязательных требований», — сообщили в ЦРПТ.
|Категория
|Дата старта
|Причины введения маркировки
|Особенности внедрения
|Ожидаемый эффект
|Сладости, кондитерка
|1 сентября
|Высокая доля контрафакта, защита потребителя
|Переходный период для нанесения кодов
|Отсечение фальсификата, прозрачность рынка
|Стройматериалы
|1 сентября
|До 22% фальсификата, безопасность
|Маркировка цемента, гипса, шпаклевок
|Снижение подделок, контроль качества
|Спортпит
|1 сентября
|До 50% контрафакта, риски для здоровья
|Поэтапное внедрение, регистрация в системе
|Рост легального рынка, защита потребителя
|Чай, кофе, цикорий
|1 сентября
|Фальсификат, несоответствие состава
|Эксперимент летом, затем регистрация
|Контроль качества, снижение подделок
|Игрушки
|1 сентября
|Подделки, некачественная и опасная продукция
|Маркировка всех видов игрушек
|Безопасность, прослеживаемость
|Бритвы, лезвия
|1 сентября
|Контрафакт, безопасность
|Эксперимент летом, затем регистрация
|Снижение подделок, контроль качества
|Пиво
|1 сентября
|Несоответствие документов, фальсификат
|Проверка данных в «Честном знаке» и ЕГАИС
|Блокировка подделок, прозрачность
В целом, расширение маркировки товаров — это важный шаг к повышению качества продукции, борьбе с контрафактом и защите прав потребителей. Оно также создает равные условия для добросовестных участников рынка.