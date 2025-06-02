От игрушек до стройматериалов: какие товары попадут под обязательную маркировку и что это значит для покупателей

Что изменится для потребителей с 1 сентября?

С 1 сентября 2024 года в России стартует масштабное расширение системы маркировки товаров. Это — важный шаг, направленный на борьбу с контрафактом, повышение качества продукции и защиту прав потребителей.

Новые требования коснутся самых разных категорий товаров — от детских игрушек до строительных материалов.

Борьба с некачественными игрушками

По словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции:

«Мы призываем компании подключаться к системе заранее, чтобы иметь возможность спокойно и без спешки решить все организационные и технические вопросы».

Это — особенно важно, учитывая, что безопасность детских товаров — один из приоритетов.

«Игрушки — чувствительный рынок, и мы видим высокий уровень ответственности от участников. Поддержка оказывается на всех этапах, включая выездную помощь и консультации. Ожидаем, что внедрение маркировки повысит прозрачность, усилит защиту потребителей и создаст равные условия для добросовестных участников рынка», — подчеркнул замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Стройматериалы под контролем

Маркировка также охватит цемент, гипс, шпаклевки, герметики и другие стройматериалы. По данным объединения «СОЮЗЦЕМЕНТ», доля фальсификата на рынке достигает 22,1%.

«Пилот дал положительный результат. Мы отработали весь процесс, включая выбор оборудования. Процесс внедрения маркировки понятен и возможен. Работа с Оператором и интегратором выстроена прозрачно», — отметил директор по производству «НКСС» Владимир Москаленко.

Кондитерская отрасль — послабления для бизнеса

В кондитерской отрасли правительство сделало послабление бизнесу для комфортного внедрения в систему. Как пишет Телеграм-канал «Честный знак», после 1 сентября для подготовки к нанесению кодов на продукцию компаниям в кондитерской отрасли дается несколько месяцев.

Спортпит — борьба с контрафактом

В сегменте спортпита по оценкам отраслевых экспертов доля контрафакта может достигать 50%.

«На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в 10 раз. Спортпит ждет похожая трансформация», — прокомментировали в ЦРПТ.

Чай, кофе и растворимые напитки

Также с 1 июня по конец августа пройдет эксперимент по маркировке чая, кофе, цикория и других растворимых напитков. С 1 сентября компании начнут регистрироваться в системе. По данным главы общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, продукция в этой категории нередко не соответствует заявленному составу:

«Фальсификат — это замена сырья, скрытые компоненты и превышение допустимых уровней».

Бритвы и сменные лезвия

Новые требования также распространятся на бритвы и сменные лезвия. Для них эксперимент пройдет с 1 июня по 31 августа 2025, а с 1 сентября стартует обязательная регистрация в системе.

«Мы круглосуточно находимся на связи с бизнесом и готовы поддерживать участников на всех этапах маркировки от бесплатного пилотного проекта до введения обязательных требований», — сообщили в ЦРПТ.

Категория Дата старта Причины введения маркировки Особенности внедрения Ожидаемый эффект Сладости, кондитерка 1 сентября Высокая доля контрафакта, защита потребителя Переходный период для нанесения кодов Отсечение фальсификата, прозрачность рынка Стройматериалы 1 сентября До 22% фальсификата, безопасность Маркировка цемента, гипса, шпаклевок Снижение подделок, контроль качества Спортпит 1 сентября До 50% контрафакта, риски для здоровья Поэтапное внедрение, регистрация в системе Рост легального рынка, защита потребителя Чай, кофе, цикорий 1 сентября Фальсификат, несоответствие состава Эксперимент летом, затем регистрация Контроль качества, снижение подделок Игрушки 1 сентября Подделки, некачественная и опасная продукция Маркировка всех видов игрушек Безопасность, прослеживаемость Бритвы, лезвия 1 сентября Контрафакт, безопасность Эксперимент летом, затем регистрация Снижение подделок, контроль качества Пиво 1 сентября Несоответствие документов, фальсификат Проверка данных в «Честном знаке» и ЕГАИС Блокировка подделок, прозрачность

В целом, расширение маркировки товаров — это важный шаг к повышению качества продукции, борьбе с контрафактом и защите прав потребителей. Оно также создает равные условия для добросовестных участников рынка.