Миф о 6 плодах клубники в день развенчали: сколько реально разрешает съедать диетолог-эндокринолог

Впрочем, как всегда, не без нюансов.

Лето, клубника, счастье — а потом кто-то говорит: «Не ешь больше шести ягод!». И сразу грустно и тоскливо на душе.

Так можно есть больше или нет? Портал «Городовой» разобрался при помощи диетолога-эндокринолога Алены Барредо. Спойлер: всё зависит от вашего обмена веществ.

Барредо объясняет: стандартная норма потребления фруктов и ягод для здорового человека — около 300 граммов в день, что примерно соответствует целой пиале клубники, а не жалким шести штукам.

Но если у человека проблемы с углеводным обменом — диабет, преддиабет или метаболический синдром — то да, ему стоит ограничиться 60–100 граммами. Это как раз те самые «6 ягод».

Почему? Потому что организм таких людей не умеет правильно превращать сахар из еды в энергию. Вместо этого углеводы превращаются в жиры, холестерин и мочевую кислоту, оседая на печени, в сосудах и под кожей.

Фруктоза, основной сахар в клубнике, при переедании становится токсичной. Она даёт лишние калории, нагрузку на печень и со временем может превратиться в лишние килограммы и ударить по здоровью.

Так что если ваши анализы в норме — ешьте клубнику с удовольствием, но не килограммами, а по пиале за день. А если есть диагнозы, касающиеся сахара и обмена веществ — тогда действительно придётся себя ограничить.

И главное — даже у самой летней ягоды должен быть разумный предел.