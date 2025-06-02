80 лет — не приговор, а щедрый подарок: какие льготы и прибавки ждут юбиляров в июне

Кому проиндексируют пенсию и как рассчитать, на какую прибавку можно рассчитывать?

В июне 2025 года и в последующие месяцы пенсионеров ждет ряд важных изменений, касающихся увеличения пенсионных выплат. Эти изменения затронут разные категории граждан, включая тех, кому исполнилось 80 лет, инвалидов и работающих пенсионеров.

Массовая индексация пенсий

Ближайшая массовая индексация пенсий будет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам.

В июне пенсии вырастут сразу у нескольких категорий граждан. Самое значительное повышение будет у юбиляров — тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Их фиксированная часть страховой пенсии удвоится, то есть доплата составит 8907 рублей 70 копеек.

Помимо этого, семья может оформить уход за пенсионером старше 80 лет. В таком случае к сумме добавится еще 1314 рублей. Это — поддержка, которая помогает семьям заботиться о пожилых родственниках.

Аналогичную прибавку в почти 9 тысяч рублей получат и те, кому в мае установили инвалидность I группы. При этом им и другим пенсионерам положена прибавка в случае, если на иждивении появились несовершеннолетние.

За каждого из них власти будут доплачивать 2969 рублей 23 копейки (но не более чем за троих).

Индивидуальный подход к перерасчету

Как пишет 74.ru, подобные индивидуальные увеличения пенсий актуальны каждый месяц. В июле на прибавку смогут рассчитывать юбиляры, отпраздновавшие 80 лет в июне, и люди, получившие инвалидность в первый месяц лета.

Это показывает, что система пенсионных выплат учитывает индивидуальные обстоятельства каждого пенсионера.

Перерасчет для работающих пенсионеров в августе

А вот уже в августе повышение пенсий затронет большее число людей. Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты исходя из заработанных за 2024 год пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Размер пенсии напрямую зависит от трудового вклада человека.

Максимальная прибавка

Работающие пенсионеры за один год работы могут получить максимум три ИПК, каждый из которых стоит в 2025 году 145,69 рубля.

Соответственно, их пенсия может вырасти максимум на 437,07 рубля. Перерасчет будет произведен автоматически. Это означает, что работающим пенсионерам не нужно предпринимать никаких дополнительных усилий для получения прибавки.

Категория пенсионеров Дата повышения Сумма/механизм прибавки Примечания Пенсионеры, достигшие 80 лет Июнь, июль и далее Удвоение фиксированной части страховой пенсии: +8 907,70 ₽ Перерасчет после дня рождения, каждый месяц новым юбилярам Пенсионеры, получившие I группу инвалидности Июнь, июль и далее Аналогичная прибавка: +8 907,70 ₽ Только одна доплата по основанию (80 лет или I группа) Пенсионеры с несовершеннолетними иждивенцами Каждый месяц +2 969,23 ₽ за каждого иждивенца (максимум за троих) Прибавка начисляется при появлении иждивенца Семьи, оформившие уход за пенсионером 80+ Каждый месяц +1 314 ₽ За уход может оформить любой член семьи Работающие пенсионеры 1 августа Перерасчет по пенсионным баллам за 2024 год (максимум +437,07 ₽) Максимум 3 ИПК по 145,69 ₽ за каждый, перерасчет автоматом Бывшие летчики и шахтеры 1 августа (и далее) Перерасчет специальных доплат Пересчет четыре раза в год Социальные пенсии, пенсии по гособеспечению 1 апреля Индексация на 14,75% Для получателей соответствующих видов пенсий Военные пенсионеры 1 октября Индексация на 4,5%

В целом, эти меры направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и обеспечение им достойной старости.