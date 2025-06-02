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От скромного праздника до современного шоу: как прошли первые «Алые паруса»

Опубликовано: 2 июня 2025 14:33
Алые Паруса
От скромного праздника до современного шоу: как прошли первые «Алые паруса»
globallookpress/ Maksim Konstantinov

В советские годы мероприятие не было столь грандиозным, как сейчас, но все равно стало традицией для петербуржцев.

Праздник «Алые паруса» — это одна из самых ярких и трогательных традиций Санкт-Петербурга, которая вот уже более полувека символизирует переход выпускников из школьной жизни во взрослую. Как же проходили первые «Алые паруса» и кому пришла идея о создании праздника?

Как все началось

Все началось в далеком 1968 году, когда в Ленинграде решили устроить торжественное мероприятие для выпускников школы. Идея родилась в Городском дворце пионеров.

Название праздник получил по мотивам одноименной повести Александра Грина, где корабль с алыми парусами символизирует исполнение заветной мечты героини Ассоль.

Ночью с 28 на 29 июня по Неве прошло судно с ярко-красными парусами, мало кто запомнил это событие, так как оно было скромным, но набережные города были заполнены. После первого праздника было решено сделать мероприятие ежегодным.

В последние годы «Алые паруса» становились все масштабнее: появлялись новые традиции, например, подъем мостов в центр города, чтобы корабли могли пройти через Неву — этот момент стал символом открытия дверей во взрослую жизнь,передает Петербург Центр.

Трудности и перерывы

Однако в 1979 году праздник неожиданно отменили по решению властей. Причиной стала сложность организации и большое скопление народа. Несмотря на это, выпускники не забывали традиции и продолжали неофициально собираться, энтузиасты даже устраивали «Алые паруса» в Сестрорецке. Там все проходило в более скромном формате, но с тем же духом надежды и мечты.

Возрождение и современный праздник

Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году при поддержке правительства Санкт-Петербурга и банка «Россия». С тех пор праздник превратился в грандиозное шоу с участием звезд российской эстрады, театральными представлениями, фейерверками и, конечно же, проходом корабля с алыми парусами по Неве.

Дата проведения традиционно приурочена к белым ночам — самому светлому времени года в Петербурге, что обеспечивает событию особую магию.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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