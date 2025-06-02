Отдых на природе с комфортом: оправданы ли цены на глэмпинг в Ленинградской области

Отдых с палатками уже не так популярен, многие предпочитают комфорт даже на природе, поэтому выбирают оборудованные места для выходных. А спрос рождает предложение, увеличивая цену.

В последние годы отдых на природе в России набирает все большую популярность, и одним из самых модных трендов стал глэмпинг — комфортный кемпинг с удобствами и атмосферой загородного отеля.

Особенно активно развиваются глэмпинги и коттеджи в Московской и Ленинградской областях, которые находятся недалеко от города.

Цены растут

По данным на 2025 год, цены на глэмпинги и коттеджи в Ленинградской области примерно одинаковы и колеблются в районе 8–9 тысяч рублей за ночь. Такие цены сравнимы с проживанием в четырехзвездочных отелях.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому» оправдана ли высокая стоимость подобного жилья.

Наталья Ансталь Туризм «Глэмпинги и коттеджи безусловно отличаются от отелей. Отели все-таки приближены к всевозможным достопримечательностям и культурному центру, находятся в черте города. Глэмпинги и коттеджи — это больше загородная история, и, соответственно, она больше про единение с природой, про свежий воздух, прогулки и так далее. Соответственно, глэмпинги сейчас — это одна из быстро развивающихся историй в туризме, большое количество человек интересуются такими направлениями. Растет спрос, поэтому растет и цена», — говорит эксперт.

Адекватная цена

Туроператор отмечает, что котеджи тоже популярны, как и 10 лет назад. Все это связано с тем, что люди тянутся к экологичному отдыху на природе.

«Соответственно у людей есть желание, есть возможности, поэтому 10 тысяч рублей за ночь — это адекватная цена для коттеджей. Для глэмпинга все зависит от того, где он находится и что предоставляет. В Ленобласти есть конкурентно способные цифры по стоимости за ночь для глэмпингов, но для коттеджа за ночь — это вполне адекватная цена, особенно если это достаточно большой дом, где может разместиться большое количество человек», — считает Наталья.

В Ленинградской области есть множество глэмпингов с разным уровнем комфорта и ценами. Можно выбрать уютный домик у воды, с баней и завтраком или более простой вариант в лесу. Многие площадки представлены на специализированных сайтах с отзывами и фотографиями, где можно сразу забронировать номер и выбрать более выгодную стоимость.